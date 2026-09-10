L’Ajuntament de València perd 8 milions en una “app fantasma” de mobilitat
L’auditoria de KPMG constata que la plataforma de “Ciutats Connectades” mai va estar operativa, amb la qual cosa el consistori haurà de retornar la subvenció europea que va percebre per al projecte. València manté una batalla legal amb Indra perquè pague per l’app que no va entregar
L’Ajuntament de València, per mitjà de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), va abonar 8,4 milions d’euros a l’empresa Indra Sistemas per al desenrotllament i per a la implantació de la plataforma digital “Ciutats Connectades”, un projecte de sis ajuntaments per a desenrotllar una app de mobilitat urbana.
No obstant això, l’informe de revisió elaborat per l’auditora KPMG Auditores ha determinat que l’aplicació mai va arribar a estar operativa en l’entorn de producció ni va ser rebuda tècnicament.
Al no aportar-se l’acta de recepció, la firma auditora ha rebutjat els 8,4 milions d’euros com a gasto subvencionable dins del programa d’ajudes europeu NextGenerationEU. El desemborsament es va fer al llarg de 24 quotes mensuals fixes entre gener de 2023 i desembre de 2024 sota el concepte de “prestació continuada de servicis”, un model econòmic contractual que obligava a abonar les mensualitats amb independència del grau d’execució tècnica.
La realitat és que la ferramenta presenta deficiències greus, desenrotllaments incomplets i l’absència de mòduls clau per a la gestió de tarifes, validacions i integració d’operadors. Davant d’esta situació, el Consell d’Administració de l’EMT va declarar l’incompliment contractual i va imposar a Indra una penalització d’1.010.262,03 euros, dels quals únicament s’han pogut cobrar poc més de 500.000 euros mitjançant la confiscació de la garantia bancària del contracte.
A este perjuí econòmic se suma l’obligació de l’Ajuntament de València de retornar 1,5 milions euros addicionals al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible en concepte de reintegrament voluntari per la part de la subvenció associada a actuacions que ni tan sols van arribar a executar-se.
El Ministeri de Transports encara no ha reclamat els fons de més de 8 milions invertits en l’app que Indra no va arribar a entregar, però la previsió del consistori és que s’acabe reclamant. Per això, l’Ajuntament està explorant la via judicial per a intentar que Indra sufrague fins a l’últim euro pagat per al projecte de “Ciutats Connectades”.
Al respecte, Giuseppe Grezzi, regidor de Compromís, ha denunciat que la batalla legal ja li ha costat a l’Ajuntament 440.000 euros en honoraris —adjudicats sense concurs públic— i que podria pujar fins als 800.000 si el procediment s’allarga. A més, el valencianista explica que es va concedir a l’empresa “el doble de temps per a acabar els treballs i ni així va ser capaç el Govern de Catalá de fer complir el contracte. Ara, amb l’acord de la Junta de Govern, han de reconéixer que en 36 mesos només s’havia realitzat una quarta part de l’encàrrec, la qual cosa certifica el fracàs absolut de la seua gestió”, va lamentar l’edil de Compromís.
Per la seua banda, Jesús Carbonell, titular de Mobilitat, ha dit que “resulta irònic que Grezzi demane explicacions sobre el projecte de ‘Ciutats Connectades’, ja que hauria de ser ell qui les donara, perquè va ser un projecte de l’anterior govern”. I afig: “També hauria d’explicar per què en lloc de preveure que es pagara a l’empresa encarregada de realitzar la plataforma en funció de compliments fefaents per fites, va establir un pagament prorratejat per mesos sense rebre res a canvi”.
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