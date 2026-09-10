Les queixes per mosquits cauen a Sagunt un 82 % en un any
Les incidències es reduïxen a 68 gràcies a la intensificació dels tractaments larvicides i al control periòdic dels focus
Sagunt va guanyant la batalla contra els mosquits després d’aconseguir rebaixar un 82 % els avisos rebuts respecte a l’any passat, registrats per l’Ajuntament entre l’1 de gener i el 7 de setembre de 2026. La xifra exacta d’enguany és de 68 incidències, davant de les 385 de 2025 i les 228 de 2024, les dos registrades durant el mateix període. Segons afirma l’Ajuntament, la dada resulta significativa pel fet que les incidències es concentren els mesos d’estiu.
El dispositiu s’ha intensificat, a més, en les zones de marjal i en les àrees inundables del terme municipal, a on es fan tres visites setmanals als focus de cria. Els tractaments es basen principalment en larvicides d’origen biològic, que actuen de manera selectiva sobre les poblacions de mosquits, sense afectar la biodiversitat dels ecosistemes.
“Esforç municipal”
Segons explica el departament de Sanitat, la baixada coincidix amb l’esforç municipal en el pla de vigilància i control, actiu de març a octubre. Durant estos mesos, els operaris revisen de manera periòdica embornals i zones urbanes amb acumulació d’aigua per a frenar l’eclosió de les larves del mosquit tigre, amb una atenció especial a les àrees de més vegetació i humitat en l’estiu.
A esta estratègia se suma el projecte de la Conselleria d’Agricultura contra el mosquit tigre mitjançant la tècnica de l’insecte estèril (TIE), al qual s’acull Sagunt des de 2024. En la fase actual, encara en marxa, es preveu l’alliberament de més de 18.000 mascles estèrils per setmana fins a principis de desembre en espais com Triángulo Umbral, la plaça Cronista Chabret i la plaça de l’Aljub.
Col·laboració ciutadana
El regidor de Sanitat, Javier Timón, ha manifestat: “Continuarem duent a terme un treball constant, adaptat cada any a les circumstàncies que van sorgint i amb un control permanent dels principals focus. Encara que són unes dades bones, cal tindre en compte que la climatologia té un paper determinant, per això no baixem la guàrdia en el cas d’intensificar-se les pluges o la calor”.
“A més, és indispensable la col·laboració ciutadana, ja que la majoria dels focus de cria estan en jardins, terrasses i parcel·les privades, per la qual cosa és important buidar, tapar o renovar les superfícies d’aigua a on poden proliferar els mosquits”, ha recordat el regidor.
Des del departament de Sanitat del consistori es recorda que la població pot comunicar la detecció de la presència anòmala de mosquits en l’adreça de correu electrònic sanidad@aytosagunto.es o en l’app municipal. Esta informació permet orientar els tractaments de manera més precisa i eficaç a les zones més afectades.
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