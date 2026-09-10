Emergències
Més de 130 brigadistes tallafocs autonòmics, paralitzats a l’espera d’un nou encàrrec de Vaersa
La Generalitat admet que l’últim encàrrec ha finalitzat i que n’està tramitant un de nou per a incorporar personal en els pròxims mesos
La finalització de l’últim encàrrec per a les tasques de tallafocs en les muntanyes valencianes per part de l’empresa pública Vaersa, dependent de la Conselleria de Medi Ambient, ha provocat que les brigades dedicades a esta tasca es troben inactives, a l’espera del nou encàrrec que el departament de Vicente Martínez Mus preveu tindre a punt “en els pròxims mesos”.
El sindicat UGT ha denunciat una “situació greu de paràlisi” d’estes brigades forestals conformades per 135 operaris, inactius des del mes de desembre passat. L’organització considera que és la “inacció” de la Conselleria el que “manté sense executar els projectes de prevenció” per als quals l’Administració autonòmica té assignats fons europeus.
La Conselleria explica que part de les tasques de prevenció d’incendis escomeses per Vaersa estan condicionades a fons europeus periòdics, que permeten realitzar diferents encàrrecs. “Fa uns mesos va finalitzar l’últim encàrrec i ara s’està tramitant el nou”, admeten fonts oficials de Medi Ambient, la qual cosa permetrà, en els pròxims mesos, tornar a incorporar personal. Expliquen també que este estiu s’han contractat 122 persones “per a altres labors de prevenció”.
En qualsevol cas, l’organització sindical assenyala que una de les causes del retard del nou encàrrec és “la falta urgent de personal” en la Conselleria per a tramitar els expedients i que l’elaboració dels pressupostos per la “necessitat política” del president, Juanfran Pérez Llorca, ha restat recursos a altres departaments. Fins a la data, expliquen, la Direcció General de Prevenció d’Incendis només s’ha reforçat amb una persona més per a intentar desembossar estos expedients paralitzats. I recorden que el pla actual preveu un període d’execució de només dos anys i la intervenció en tot just nou tallafocs per a tota l’autonomia, per un valor de 10 milions d’euros.
En eixe sentit, fonts sindicals lamenten que el Govern valencià actue “a posteriori”, quan ja s’han produït els incendis, com els anuncis recents després dels focs en la serra d’Espadà. El passat 31 d’agost, el president de la Generalitat va anunciar a Artana un pla de reforestació de 2,7 milions d’euros per a la zona afectada per l’incendi de la Vall d’Uixó. Prèviament, Martínez Mus va presentar un dispositiu extraordinari d’1,1 milions d’euros. Estes mesures sumen quasi 4 milions d’euros que, segons UGT, “arriben tard, quan el dany mediambiental ja està fet”.
D’altra banda, la discontinuïtat laboral provoca, segons el sindicat, una “pèrdua alarmant de professionalitat i d’inversió pública”, perquè els brigadistes compten amb formació, experiència i el seu propi equipament, i la situació ha fet que la gran majoria estiga en l’atur o haja hagut de buscar una altra ocupació, llevat d’alguns treballadors que han pogut ser recol·locats temporalment a través de les borses d’ocupació de la mateixa empresa.
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