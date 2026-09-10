Educació
El nou blau de la Generalitat arriba a les plaques dels col·legis
El canvi en el manual d’identitat corporativa substituïx, en el cartell del nou IES Patacona, la franja roja superior que es veia fins ara en les entrades dels centres
Comença un nou curs escolar i ja se sap que qualsevol inici conté novetats. Que si obertura de llibres, que si canvi de continguts, que si reformulació de normes i n’hi ha fins i tot que podran estrenar centre. Li passarà a l’alumnat de l’IES Patacona amb el començament ordinari de les classes, però la seua inauguració té, a més, una novetat que transcendix les més de 24 unitats educatives d’ESO i Batxillerat que alberga el recinte: el nou color dels cartells oficials.
Igual que va passar amb els espais a on intervenen els membres del Consell, l’abonament del metro o la targeta sanitària del SIP, el nou blau corporatiu de la Generalitat també tenyirà la placa informativa que presidix l’entrada del nou IES Patacona. Així es pot veure en el centre pocs dies abans de la seua estrena oficial, amb el cartell ja instal·lat amb el nom en blanc del centre envoltat per una franja superior en Blau Pantone 293C i una franja inferior blanca amb el logotip de la Generalitat en eixe mateix to de blau.
Esta varietat cromàtica contrasta amb la que fins ara decorava l’entrada de tots els centres educatius públics. En estos, la franja superior era roja (en concret, Roig Pantone 186C, color oficial de l’Administració autonòmica des de la recuperació de l’autogovern) amb el logotip de la Generalitat Valenciana en blanc i una part inferior en blanc a on apareix el nom de l’IES o el CEIP corresponent en negre. El canvi cromàtic en la placa dels centres educatius suposa portar a la pràctica la instrucció de la Direcció General de Promoció Institucional per a remodelar el manual d’identitat corporatiu.
Segons la mateixa orde, firmada a finals de 2025, “la modificació principal residix en la incorporació del color Blau Pantone 293C en el logotip de la Generalitat Valenciana i en tots els seus suports i aplicacions, i ha de primar este color en l’ús dels logotips i aplicacions que s’utilitzen o es duguen a terme en el futur per tots els centres directius, organismes, entitats, etc., que formen part de qualsevol manera de la Generalitat Valenciana”.
Així, l’IES Patacona és un dels primers a “mudar” la pell de la seua placa informativa al ser un dels pocs de construcció recent que s’estrenaran amb la nova orde ja en marxa. És la forma “econòmica” d’aplicar este canvi de color corporatiu, ja que si s’haguera de fer en tots alhora, el seu cost, segons van explicar a Levante-EMV en el moment en què es va firmar el canvi normatiu diferents experts en la matèria, podria rondar les “desenes de milions” d’euros si s’executa segons marquen els cànons del disseny: és a dir, de manera ràpida i coordinada per a donar coherència a la nova imatge i evitar que convisca amb les anteriors i que això genere confusió.
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