Una pluja torrencial nega diversos carrers de la platja de Xeraco
La tercera estació de bombament s’ha activat automàticament per primera vegada des que es va instal·lar fa un any
Sense incidències destacables en la resta de la Safor, excepte el tall de diversos camins inundables
La tempesta que s’ha desencadenat a primera hora d’este matí entre el litoral sud de València i nord d’Alacant no ha deixat incidències destacables en la comarca de la Safor, però sí un bon esglai en la platja de Xeraco, a on alguns carrers, especialment en la part més profunda, s’han entollat per damunt de la vorada.
En la platja han caigut, des de les sis del matí, 106 litres per metre quadrat, mentres que en el nucli urbà n’han sigut menys, 48 litres, segons dades de l’estació d’Inforatge a Xeraco.
En la platja, l’acumulat ha superat els 100 l/m², una xifra que evidencia la intensitat de l’episodi viscut durant les últimes hores i que ha arribat a descarregar fins a 63 l/m² en una hora, amb intensitat torrencial. Els servicis municipals han estat treballant des de primera hora per a atendre les incidències i continuen pendents de l’evolució de la situació.
La tempesta ha provocat que algunes vies, com l’avinguda de Borrons, la mateixa que va servir per a l’esprint de final d’etapa de La Vuelta, es negara d’aigua.
L’alcalde, Avelino Mascarell, que s’ha desplaçat fins a la platja, informa que la intensitat de la pluja ha provocat que entrara en servici en la platja i per primera vegada des que es va instal·lar, fa un any, l’estació de bombament de la platja coneguda com a La Dorada, que es va obrir per a previndre inundacions i que se suma a les dos que ja hi havia prèviament.
L’Ajuntament de Xeraco ha tancat al trànsit els camins que habitualment es tallen en estos casos, com el del Mig, el de Caravaca i el que discorre al costat del barranc. Romandran clausurats fins que baixe el nivell de l’aigua.
Camins tallats a Gandia i Oliva
D’altra banda, a Gandia s’ha tallat el camí de l’Alqueria de Potes, cap al Grau. A Oliva, l’Ajuntament manté tallats els camins Vell de Dénia, Vell de Gandia, de les Bruixes, de l’Aigua Blanca i l’accés a Oliva Nova. Les vies es reobriran quan les condicions meteorològiques i de seguretat ho permeten.
Esta mena de ruixats, segons explica l’Agència Estatal de Meteorologia, es formen per la convergència de brises de terra i llevant feble i són típics d’este mes de setembre, de matinada i de matí. Per a hui es manté l’avís groc per pluges a la Safor.
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