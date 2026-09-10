Transports
Renfe retira tres AVLO i quatre AVE de la línia València-Madrid després de les reduccions de velocitat dels maquinistes
L’operadora pública substituïx els AVLO per trens amb menys capacitat per a reduir l’impacte de la decisió del sindicat de maquinistes de viatjar a 200 km/h
L’operadora pública Renfe ha retirat tres trens AVLO i quatre AVE de la línia València-Madrid després de les reduccions de velocitat adoptades pels maquinistes. Uns combois que han sigut substituïts per trens amb menys capacitat, segons ha informat la Cadena Ser. Una decisió que es produïx dies després de les reunions que ha mantingut l’empresa amb el sindicat de maquinistes Semaf. Els conductors han reduït la velocitat dels trens de 300 a 200 km/h per a evitar sacsades i garantir la confortabilitat del viatge.
El sindicat de maquinistes Semaf (Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris) ha reclamat a l’operadora pública Renfe, dependent del Ministeri de Transports, que reduïsca la velocitat màxima dels trens de la sèrie S106 de Talgo, coneguts com a Avril (sigles d’alta velocitat roda independent lleuger), per a evitar la degradació dels bogis (les estructures amb rodes i eixos dels trens) i garantir la seguretat, després de l’aparició de fissures en els bogis de la sèrie 106 AF (amplària fixa) de Talgo l’any passat, que ja van obligar a retirar trens de la línia Madrid-Barcelona-frontera francesa.
Renfe assegurava ahir en una nota de premsa que “l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF) ha ratificat la idoneïtat de les mesures de vigilància i control aplicades per Renfe als trens de la sèrie S106 d’amplària fixa (AF) i ha destacat l’eficàcia dels sistemes implantats per a garantir-ne la circulació segura”.
Ahir mateix, però, segons la informació avançada per la Cadena Ser, ja retirava un AVLO València-Madrid, i els altres sis s’han substituït hui. Els canvis suposen que els trens passen de 507 i 581 places a 356 i 438 places. Els trens afectats són els València-Madrid de les 6:32, 7:32, 8:38, 9:38, 13:32, 15:38, 19:42 i 21:38 hores. I els Madrid-València de les 10:30, 12:34, 16:30, 18:24, 21:00 i 23:05 hores, segons la Cadena Ser.
Des de Renfe asseguren que la substitució del material l’han decidida per a reduir l’impacte de la reducció de velocitat adoptada pels maquinistes. Així mateix, informa els viatgers que els possibles retards —de 15 a 20 minuts si la velocitat es reduïx a 200 km/h en el trajecte València-Madrid— es deuen a esta decisió dels maquinistes de reduir la velocitat.
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