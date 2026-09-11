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Esports

Catalá obri de nou la porta a la Copa Amèrica després de l’èxit de la SailGP: “Els organitzadors estan bojos per tornar”

L’equip de govern municipal valora la possibilitat de reprendre la competició de vela després que l’esdeveniment fora descartat anteriorment per la gestió de la tragèdia de la dana

Entrega de premis de l’última SailGP a València

Entrega de premis de l’última SailGP a València / Levante-EMV

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José Parrilla

José Parrilla

València

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha obert la porta de nou a la celebració de la Copa Amèrica a València després de l’èxit de la SailGP i a petició dels equips i organitzadors de la principal competició de vela del món. Catalá assegura no tindre enveja de Madrid per la celebració de la Fórmula 1, i aposta per altres esports “més propis de la ciutat”, com l’atletisme o les competicions nàutiques.

No és la primera vegada que María José Catalá expressa el seu desig d’acollir de nou la Copa Amèrica. De fet, quan Barcelona va renunciar a seguir amb la competició, València es va oferir a prendre el relleu i tenia totes les possibilitats i els suports per a acollir l’esdeveniment, però es va creuar la dana i l’Ajuntament va decidir aparcar la competició de vela i donar prioritat a eixa tragèdia personal i econòmica. La competició va acabar a Nàpols.

Uns altres temps

Dos anys després, però, la situació ha canviat i València ha acollit, amb un èxit notable, la SailGP, una competició de vela de primer nivell que ha despertat de nou l’interés de l’equip de govern municipal per les competicions de vela de primer nivell.

Segons ha declarat María Jose Catalá, no té cap enveja de Madrid per la celebració de la Fórmula 1 este cap de setmana. Al seu juí, “cada ciutat ha de triar els esdeveniments que s’adeqüen més a les seues condicions i a la seua massa esportiva”. “Per a nosaltres és més natural recuperar el camp de regates amb la SailGP, que té una aportació pública, però un impacte internacional molt considerable; o l’Europeu Indoor d’Atletisme, que es farà el març del 2027 i per al qual estem remodelant, amb dos milions d’euros, el velòdrom Lluis Puig”.

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Per a Catalá, es tracta d’“esdeveniments més naturals per a la ciutat, per la tradició que tenim en atletisme i en els esports nàutics, i amb una aportació pública raonable, que és el que correspon en este context”. “La Copa Amèrica ja sabeu que nosaltres la vam descartar perquè estàvem amb la dana i no tenia sentit, però els organitzadors i els equips ens han transmés que estan com a bojos per tornar a València i això és una opció, cal valorar-ho i ja estem en pista d’eixida. Tothom ha vist la SailGP i això comportarà altres coses, tot i que la SailGP està firmada per tres anys i és un esdeveniment que es consolidarà a València”, ha conclòs.

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Catalá obri de nou la porta a la Copa Amèrica després de l’èxit de la SailGP: “Els organitzadors estan bojos per tornar”

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