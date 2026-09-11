Reconstrucció dana
El Consell declara d’emergència les obres per a reparar i millorar el tram urbà del riu Magre a Utiel
Els treballs afectaran el tram comprés entre el passeig de l’Alameda i el pont del carrer Héroes del Tollo
El Consell ha validat la declaració d’emergència per a executar les obres de reparació dels danys provocats per la dana de 2024 en el tram urbà del riu Magre al seu pas per Utiel. La intervenció, que compta amb una inversió de 4,7 milions, permetrà, a més, adequar el llit i millorar el seu funcionament hidràulic per a reduir el risc d’inundacions davant de futurs episodis de pluges intenses.
L’actuació es desenrotllarà en el tram comprés entre el passeig de l’Alameda i el pont del carrer Héroes del Tollo, una de les zones del municipi que va patir més danys en l’episodi de pluges torrencials d’octubre de 2024.
La riuada va provocar el desbordament del riu Magre i el col·lapse de part dels murs laterals del llit en esta zona urbana. La força de l’aigua va ocasionar importants danys materials i va afectar una àmplia part del municipi.
Més capacitat per a evacuar l’aigua
Les obres no es limitaran a reparar els desperfectes provocats per la riuada. El projecte preveu també adequar el llit i augmentar la seua capacitat de desaigüe, amb l’objectiu de millorar el seu comportament davant de noves avingudes.
Una de les prioritats de la intervenció serà, a més, coordinar les diferents actuacions previstes en el tram urbà del riu Magre per a evitar que les obres que s’executen en diferents punts puguen generar zones amb una menor capacitat hidràulica.
D’esta manera, els treballs busquen garantir que les diferents intervencions sobre el llit funcionen de manera conjunta i permeten mantindre la continuïtat i funcionalitat hidràulica del riu al seu pas pel nucli urbà.
L’actuació es coordinarà amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), l’Ajuntament d’Utiel i la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.
L’objectiu és que les diferents administracions implicades treballen de manera conjunta per a reduir el risc d’inundació i garantir una resposta adequada del llit davant de nous episodis de pluges intenses.
Una actuació urgent després de la dana
La declaració d’emergència aprovada pel Consell respon a la necessitat d’actuar amb caràcter immediat tant per a reparar els danys que va deixar la dana com per a adaptar el llit a les noves condicions hidràuliques del tram.
La intervenció pretén, així, solucionar els desperfectes ocasionats per la riuada i, al mateix temps, millorar la capacitat del riu Magre per a evacuar l’aigua i reduir el risc de nous desbordaments en l’entorn urbà d’Utiel.
Suscríbete para seguir leyendo
- El proveedor de huevos de Mercadona invertirá 200 millones para suprimir las jaulas de todas sus granjas en cuatro años
- El cuñado de Rita Barberá justifica que cobró 3,6 millones de contratas municipales por 'anticiparse a problemas legales
- Desmantelado en Anna un laboratorio de drogas de diseño que surtía a Europa y Norteamérica
- Los padres del bebé tutelado de Oliva buscan una vivienda para 'formar un hogar' junto a su hijo
- El puente reconstruido tras la dana en Serra Perenxisa se anega tras las lluvias en Chiva
- El derrumbe de una casa catalogada de Cullera destruye parte de una antigua fábrica de hielo
- Muere a los 81 años Artur Heras, figura fundamental de la modernización del arte valenciano
- Las víctimas de la dana trasladan su 'malestar' a la UJI por tener a Pradas de profesora