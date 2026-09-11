Controlat el greu incendi de dos naus industrials a Montserrat
Deu dotacions de bombers i tres unitats de comandament han treballat durant tota la nit per a evitar que el foc afectara les instal·lacions pròximes
Esglai a Montserrat al produir-se un incendi en una nau industrial que ha obligat a mobilitzar, durant tota la nit, un ampli dispositiu de bombers. El foc es va iniciar al voltant de les 23:00 hores en les instal·lacions d’una empresa dedicada a la producció de productes químics d’higiene i, posteriorment, es va propagar a una nau d’una altra empresa dedicada a la producció de fusta.
El Consorci Provincial de Bombers de València ha donat per controlat l’incendi a les 7:40 hores d’este divendres, segons ha informat Emergències de la Generalitat. Els efectius han continuat treballant durant la matinada per a contindre les flames i, especialment, per a evitar que el foc s’estenguera a altres naus de la zona industrial.
En el dispositiu han participat deu dotacions de bombers i tres unitats de comandament del Consorci Provincial de Bombers de València. Els efectius han romàs en el lloc durant tota la nit a causa del risc de propagació entre les diferents instal·lacions industrials.
Segons informava el Consorci durant la nit, l’incendi va afectar inicialment dos naus: una dedicada a la producció de productes químics d’higiene i una altra relacionada amb la producció de fusta. Les labors s’han centrat tant en l’extinció del foc com a impedir que les flames afectaren altres empreses pròximes.
De moment, no s’ha informat de danys personals ni s’han comunicat les causes que van poder originar l’incendi. El foc ha quedat controlat després de més de huit hores d’intervenció dels servicis d’emergència.
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