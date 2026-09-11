LF ENDESA
Elizabeth Balogun supera les proves mèdiques i completa el seu fitxatge pel València Basket
L’exterior nigeriana arriba procedent del Landerneau Bretagne Basket francés, a on va fer una mitjana, la temporada passada, en la competició nacional, de 12,7 punts, 6,5 rebots, 1,7 assistències i 13,8 de valoració per partit
Claudia Arce
L’alera Elizabeth Balogun (1,85 m, Nigèria, 09/09/2000, 26 anys) ja és oficialment nova jugadora de València Basket fins al final d’esta temporada, després de passar satisfactòriament la revisió mèdica i física. El control ha tingut lloc entre l’Hospital Quirónsalud València i el Centre Mèdic Quirónsalud Mercat de Colón, sota la supervisió del doctor Vicente Sebastiá, responsable de la direcció mèdica dels primers equips del València Basket.
Els exàmens mèdics han consistit, com és habitual, en la realització d’una analítica, una prova d’esforç, una exploració completa de l’aparell locomotor, un electrocardiograma i un ecocardiograma.
Trajectòria esportiva
L’exterior nigeriana arriba procedent del Landerneau Bretagne Basket francés, a on va fer una mitjana, la temporada passada, en competició nacional, de 12,7 punts, 6,5 rebots, 1,7 assistències i 13,8 de valoració per partit. Prèviament va estar en el Charnay Basket, amb el qual va competir en Eurocup Women, i, fins i tot, ha passat per Espanya de la mà del CB Bembibre. La seua formació la va completar als Estats Units entre la Universitat Geòrgia Tech i la Universitat de Duke. En el seu últim any va produir una mitjana de 10,2 punts, 1 assistència i 5,2 rebots per partit.
La nova jugadora del València Basket és internacional amb Nigèria des de 2020, a més de campiona de l’AfroBasket en 2023 i 2025. Fins fa uns dies va estar participant en la Copa del Món de Berlín, en la qual la seua selecció no va poder passar de la fase de grups. La nova jugadora taronja va fer una mitjana, en tres partits, de 9 punts, 2,7 rebots, 1,7 assistències i 1 robatori.
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