Els senglars sorprenen els veïns del Raval de Gandia a plena llum del dia
Els animals continuen campant a plaer i recentment han sigut gravats en este barri de la ciutat, a on ja han aparegut en anteriors ocasions
Els senglars continuen campant a plaer pel nucli urbà de Gandia, fins i tot a plena llum del dia i cada vegada amb menys temor a la presència humana. El Raval és un dels seus barris preferits, potser per la seua proximitat a la ribera del riu Serpis, que, sense cabal ecològic, es convertix en una autèntica “autopista” per a estos animals entre la mar i la muntanya.
El sorprenent és que ja ni tan sols semblen immutar-se davant de la presència de persones o mascotes, com demostra un vídeo recent que circula per xarxes socials. En les imatges s’observa quatre exemplars entre els carrers Vora Riu i Muetzí, furgant en una zona verda a la recerca d’aliment, mentres, a pocs metres, una persona roman asseguda en un banc davall d’un arbre al costat de dos gossos. Una escena que evidencia fins a quin punt la presència d’estos animals s’ha normalitzat en alguns punts del municipi.
La proliferació de senglars s’ha convertit en un problema creixent per a Gandia i altres municipis de la Safor, especialment pel risc que suposen per a la circulació i per la seua presència cada vegada més habitual en zones urbanes. En l’últim any, Gandia ha capturat una mitjana de dos exemplars al dia amb l’objectiu de controlar la seua expansió i reduir la seua presència en el terme municipal.
La situació no és exclusiva de la capital de la Safor. Este dijous, la Generalitat ha fet balanç del seu pla de xoc autonòmic per a fer front a la proliferació de senglars i ha xifrat en 501 els exemplars retirats en tota la comarca en 2026. Les dades reflectixen la dimensió que ha adquirit esta sobrepoblació i la dificultat de contindre una espècie la presència de la qual s’estén des de les zones forestals fins als espais agrícoles i, cada vegada amb més freqüència, els mateixos nuclis urbans.
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