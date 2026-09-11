Vivenda
Les obres de l’entorn de la nova Fe disparen els preus de lloguer de l’edifici aïllat de València: 2.100 euros al mes
Les obres del PAI Malilla Sud transformen l’àrea a on se situa la finca de 56 vivendes, que ara inclou apartaments turístics i lloguers comparables als de zones cèntriques de València
La xifra resulta molt cridanera, sobretot perquè és una quantitat pròpia del mateix centre de València, o de zones residencials d’alt nivell, i per un pis més aïna gran. No obstant això, els 2.100 euros mensuals que demanen per un pis de 100 metres quadrats no està ni a l’Albereda, ni a Russafa ni en el barri d’Exposició. Està en l’edifici “aïllat” al costat de l’hospital de La Fe.
Este bloc de cases ha romàs més de 40 anys, en concret des de l’any 1982, enmig del no-res. Va haver d’esperar almenys 20 anys perquè el Bulevard Sud de la ciutat vera la llum i 30 fins que la seua veïna més pròxima, el nou hospital de La Fe, fora inaugurat en 2010. Abans, alguns camps de cultiu i antigues fàbriques acompanyaven els residents de la carretera de Malilla, número 119.
Hui, les obres de l’anomenat PAI Malilla Sud avancen al seu voltant i passen per damunt de desenes de llocs per a aparcar utilitzats per treballadors i familiars de persones ingressades en l’hospital, però que prometen acollir un millor accés al barri de Turianova i fins a un total de 244 noves vivendes de protecció pública, de les quals quasi la mitat, exactament 101, seran construïdes per l’Ajuntament i AUMSA.
Apartaments turístics i lloguers alts
Esta millora considerable en l’entorn ja s’ha fet notar directament en l’edifici “aïllat” de València, La primera prova és que el bloc, que compta amb 10 plantes i 56 vivendes, ja ha inclòs en els seus baixos tres apartaments turístics en el que des de fa anys eren plantes baixes que a priori semblaven sense ús.
El segon impacte, i potser més cridaner, és el preu de lloguer pel qual s’anuncia una de les vivendes de la segona planta de la finca: 2.100 euros al mes. Segons apareix en dos portals immobiliaris, el pis és una segona altura i compta amb 105 metres quadrats de superfície. Té tres dormitoris, dos banys complets, està moblat i el preu inclou plaça de garatge en el soterrani de l’edifici.
Segons la descripció facilitada per la immobiliària que gestiona el lloguer de la vivenda, “la localització destaca per ser una zona consolidada amb supermercats, comerços, restaurants, col·legis, centres sanitaris i transport públic, a uns set minuts caminant de l’estació de la Font de Sant Lluís i amb accés fàcil al Cabanyal, les platges de València i connexió amb la Patacona”.
Al marge de la idea que cada u tinga de “zona consolidada amb servicis a prop” —això del centre sanitari és indubtable— i “accés fàcil”, el que és incontestable és que la xifra d’arrendament és molt elevada, com en tota la ciutat de València.
En este cas en concret, el preu està a l’altura del que demanen per un pis de 150 metres en el carrer Martí (2.300 euros) —en ple barri de Gran Via—, és similar al d’un altre en el carrer Ciril Amorós de 120 metres (2.450 euros) o un altre de 102 metres en el carrer Corona, en el barri del Carme (2.000 euros).
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