Finances
Les rurals valencianes disparen el seu benefici fins a juny un 18,8 %
Caixa Popular és la que incrementa més els seus resultats en el segon semestre i es convertix en la primera en guanys a la Comunitat Valenciana
En sintonia amb la bonança econòmica i els bons resultats obtinguts pels grans bancs, les caixes rurals de la Comunitat valenciana han tancat el primer semestre de l’any amb un increment dels seus beneficis del 18,8 %, al passar dels 70,2 milions d’euros del mateix període de l’any passat als 83,4 de juny de 2026, segons les dades publicades per la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (Unacc).
En volum, les dades creixen fins als 225,8 milions (des dels 202,9, és a dir, un 11,3 % més) si als beneficis de les entitats amb seu social a la Comunitat Valenciana se li sumen els de Cajamar, la rural d’origen a Almeria que té un gran pes en el mercat financer valencià després que en la crisi financera de principis de segle absorbira tres firmes de gran pes en el territori i en el sector de les rurals a Espanya com eren Ruralcaja, Caja Campo i Caixa Castelló. Fins a juny va guanyar 142,3 milions, un 7,2 % més.
Excepcions
El balanç de l’Unacc posa de manifest l’avanç experimentat per totes les cooperatives de crèdit de l’autonomia, amb només dos excepcions: la rural de l’Alcúdia va guanyar 1,7 milions d’euros fins a juny de 2026, però eixa quantitat està un 19,2 % per davall dels 1,9 milions del mateix període de 2025. Per la seua banda, la rural de les Coves de Vinromà va experimentar un descens en els guanys del 5,6 %, fins a quedar-se en els 321.000 euros.
L’evolució més positiva de la trentena de rurals que acull l’autonomia va correspondre, una vegada més, a Caixa Popular, que va veure com els seus beneficis creixien un 35,2 %, fins als 27,4 milions d’euros. L’alça és més significativa si cap si comprovem que els guanys de l’entitat un any abans eren de 20,3 milions. Amb este increment, la firma amb seu a València es convertix en la primera cooperativa de la Comunitat Valenciana en resultats positius després de superar la Central d’Orihuela, els beneficis de la qual van créixer en el primer semestre de l’any un 13,9 % i van passar de 22,1 a 25,2 milions d’euros.
Algemesí
Tot i que en percentatge només augmenta els seus guanys un 3,3 %, en el tercer lloc de l’escalafó en esta magnitud es manté la rural d’Algemesí, que puja de 3,99 a 4,08 milions d’euros. La quarta plaça correspon a la rural de Torrent, els beneficis de la qual creixen un 11,5 % i arriben als 2,3 milions, des dels 2,08 d’un any abans.
També per damunt dels dos milions d’euros apareixen dos entitats més, en este cas castellonenques, com són Almassora, amb un creixement del 14,2 %, i Onda, amb un 8 %. També experimenta una evolució molt positiva la rural de Benicarló, que eleva els seus guanys un 16,8 % i depassa els 1,6 milions d’euros.
En l’altre costat de la balança, només superades per les dos entitats que van reduir els seus guanys i la ja mencionada d’Algemesí, hi ha Ruralnostra, amb seu a Betxí, que només va augmentar els seus beneficis un 3,9 %, fins a 1,17 milions, i la de la Vilavella, amb una alça del 5,7 % i uns resultats de només 112.000 euros.
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