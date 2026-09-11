El Ministeri premia el projecte de reforma de la plaça de Senyera com una actuació de referència
La reforma millora l’accessibilitat de la plaça de Sant Fermí, el confort climàtic amb la instal·lació d’ombres i l’eficiència energètica
El projecte de remodelació de la plaça de Sant Fermí impulsat per l’Ajuntament de Senyera ha sigut reconegut pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible com una actuació de referència amb la concessió del primer premi de la Setmana Espanyola de la Mobilitat Sostenible (Premis SEMS) en la categoria de municipis de menys de 10.000 habitants. Es destaca que l’actuació transforma esta plaça en un espai públic més verd, accessible, inclusiu i confortable per a totes les persones.
L’Ajuntament considera que este premi representa un exemple que els pobles xicotets també poden impulsar projectes transformadors capaços de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i adaptar els pobles als reptes ambientals i climàtics del segle XXI. “Este reconeixement fa valdre una actuació que ha permés renovar un dels espais públics més emblemàtics del municipi, ha millorat la seua accessibilitat, ha incrementat el confort climàtic mitjançant la incorporació d’elements d’ombra i la modernització de l’enllumenat, i fomenta un ús més amable, sostenible i inclusiu de l’espai públic”, destaquen fonts municipals.
La gala d’entrega de premis se celebrarà dijous que ve, 17 de setembre, a Madrid, en la seu del Ministeri, en el marc dels actes commemoratius de la Setmana Europea de la Mobilitat.
L’Ajuntament de Senyera també ha volgut destacar que este premi és fruit d’un esforç compartit i pertany “a tot el poble de Senyera”. De la mateixa manera, ha expressat el seu agraïment a totes les persones, col·lectius, associacions, centres educatius, personal tècnic i treballadors municipals que han contribuït a fer possible este projecte i a consolidar les iniciatives relacionades amb la mobilitat sostenible en el municipi.
La concessió del premi coincidix amb una nova edició de la Setmana Europea de la Mobilitat a Senyera, que comptarà amb activitats educatives, culturals i participatives dirigides a promoure el desplaçament a peu, la mobilitat activa i l’ús sostenible de l’espai públic. L’Ajuntament considera que este reconeixement constituïx un estímul per a continuar avançant en la construcció d’un municipi “més saludable, accessible, habitable i preparat per als desafiaments del futur”.
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