Reconstrucció
La nostàlgia marca l’inici de la demolició de l’històric Pont Vell de Paiporta
El Ministeri de Transports ha començat els treballs per a derrocar la infraestructura davant de la mirada dels veïns
Els veïns de Paiporta s’han acomiadat este divendres del Pont Vell, una infraestructura que els ha acompanyats al llarg de quasi un segle i que, a partir d’ara, només quedarà en la memòria gràfica i el record col·lectiu. Els treballs de demolició per part del Ministeri de Transports, que s’han iniciat hui i que s’allargaran durant prop d’un mes, han marcat la jornada, i molts veïns s’han desplaçat a donar-li l’últim adeu abans que desaparega per complet.
La seua inauguració data de 1932 i als veïns els costa separar-se d’un tros de la seua història i d’una calçada que han travessat milions de vegades per a creuar a l’altre costat. A més de la seua utilitat, en les seues pilastres lluïen tres murals corresponents al certamen d’art urbà, que es van pintar en 2022 en homenatge a la dona emprenedora i que també desapareixeran amb la demolició.
Nostàlgia i seguretat
Els sentiments estan dividits entre alguns veïns que no entenen el perquè de la demolició i d’altres que anteposen la seguretat de les persones, però la nostàlgia és la nota dominant. “Hauria aguantat més, però era massa estret per a vehicles i vianants”, comenta un veí assegut davant de les portes del Casino, també en reconstrucció per la dana. “No veure’l serà estrany, però no hi ha més remei. Ara que el tiren i el tornen a fer”, afig amb resignació. Manuel explica que ací “estem com a Budapest, separats pel barranc, a una part Buda i a l’altra Pest”.
Els treballs han despertat la màxima expectació, i nombrosos veïns s’han acostat a la zona solament per a comprovar amb els seus propis ulls el que està passant i deixar-ne constància en fotografies i vídeos. Entre ells, dos paiportines que viuen en la plaça. “És el nostre pont de tota la vida, ens ha vist nàixer i créixer”, comenten amb nostàlgia, “però, si està malament, cal tirar-lo per seguretat per a les persones”.
Uns altres, com Paco, són més crítics. “Este pont ha aguantat dos riuades, la del 57 i esta, podria haver aguantat molt més”, apunta amb un to d’enuig, sense entendre per què s’ha pres la decisió de tirar-lo. Virgilia pensa igual. “Em fa pena que tiren un pont que té cent anys i que ha aguantat molt. Ells ho entenen i han donat les explicacions oportunes, però nosaltres, per la nostra part, no ho entenem”, matisa.
Davant de la polèmica creada entre la mateixa població, el consistori va organitzar una jornada informativa el mes de juliol en la qual es van explicar les raons per les quals s’havia de derrocar i presentar el nou projecte, que suposarà més seguretat davant de situacions similars a les viscudes durant la dana del 29 d’octubre de 2024.
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