Crisi migratòria
Rego revela que el Marroc no facilita el retorn de menors ni quan el xiquet i la família volen la reagrupació
La ministra d’Infància i Joventut ha confirmat l’eixida de menors cap a la Península i ha instat el PP a mostrar solidaritat davant de la situació dels 2.000 xiquets acollits
EP
La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha retret al Marroc la “falta d’acció i resposta” per a afavorir el retorn dels menors migrants no acompanyats i ha confirmat l’eixida de les primeres cinc xiquetes de Ceuta, que seran acollides a Navarra.
“Tinc l’anècdota d’un xiquet que volia tornar amb la seua família, estic parlant d’abans del dia 30 de juliol; la família volia acollir el seu xiquet i no va ser possible per la falta de resposta i la falta d’acció del Marroc”, ha indicat Rego en una entrevista en TVE arreplegada per Europa Press, en la qual ha recordat que la Fiscalia té oberts 600 expedients de processos anteriors a l’entrada massiva als quals Rabat “no dona resposta”.
Les declaracions de Rego es produïxen després del comunicat del Marroc, que recrimina al Govern d’Espanya que no retorne els menors no acompanyats ni expulse els migrants que van entrar de manera il·legal.
La titular d’Infància i Joventut ha garantit que el procediment per a la filiació i devolució dels menors “té garanties jurídiques i de dret”, però “és imprescindible que responga el país d’origen”.
La ministra ha explicat que el temps de resolució d’expedients és “com a mínim de mesos”, però ha assegurat que els terminis “depenen molt de l’elaboració prèvia, però sobretot de la resposta del país d’origen”.
Per això, ha insistit en la importància de traslladar els menors a la Península, perquè “Ceuta és un territori limitat, que està molt tensionat, i estos procediments es poden seguir exactament amb les mateixes garanties i de la mateixa manera en qualsevol punt, perquè l’ordenament jurídic és exactament el mateix en una comunitat autònoma peninsular que a Ceuta per a fer una reagrupació familiar o un procés d’acolliment”. Segons la ministra, en la ciutat autònoma actualment hi ha uns 2.000 menors estrangers no acompanyats.
La ministra no ha concretat tampoc el nombre de xiquets que podrien tornar al Marroc amb les seues famílies, però ha assegurat que són “minoritaris”. “No sempre l’estructura familiar existix, no sempre hi ha família de retorn i, en el cas de les xiquetes, estem veient que fugen de situacions terribles, de matrimonis forçats”, ha indicat.
Precisament, sobre el trasllat de les xiquetes a la Península, ha al·ludit al pròxim enviament de cinc menors a Navarra fruit d’un acord bilateral entre comunitats autònomes. “Això és una molt bona notícia, perquè ara del que es tracta és de buscar una fórmula perquè estos trasllats es facen amb la màxima diligència, i això és per l’interés de les xiquetes, per a preservar els seus drets, però també per la gent de Ceuta”.
El que no ha concretat és si es preveuen més trasllats, i ha apel·lat a la “solidaritat dels territoris” i, concretament, al Partit Popular, “perquè governa en moltes comunitats autònomes”. “Més enllà d’estar tensionant les costures de la convivència amb discursos d’odi, al Partit Popular li toca parlar de les solucions”, ha indicat la titular d’Infància, que ha instat a “sumar esforços”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El proveedor de huevos de Mercadona invertirá 200 millones para suprimir las jaulas de todas sus granjas en cuatro años
- El cuñado de Rita Barberá justifica que cobró 3,6 millones de contratas municipales por 'anticiparse a problemas legales
- Desmantelado en Anna un laboratorio de drogas de diseño que surtía a Europa y Norteamérica
- Los padres del bebé tutelado de Oliva buscan una vivienda para 'formar un hogar' junto a su hijo
- El puente reconstruido tras la dana en Serra Perenxisa se anega tras las lluvias en Chiva
- El derrumbe de una casa catalogada de Cullera destruye parte de una antigua fábrica de hielo
- Muere a los 81 años Artur Heras, figura fundamental de la modernización del arte valenciano
- Las víctimas de la dana trasladan su 'malestar' a la UJI por tener a Pradas de profesora