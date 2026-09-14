Memòria històrica
El banc valencià d’ADN permet la identificació i l’entrega de 17 represaliats de set fosses distintes de Paterna
La Plataforma de Familiars de les Fosses de Paterna organitza un homenatge el diumenge 20 de setembre en el cementeri municipal per a entregar les restes a les seues famílies després del procés d’exhumació i acarament d’ADN
Cada família té la seua història, però totes respiren el mateix sofriment i senten el mateix alleujament al saber que el 20 de setembre recuperaran les restes del seu ser estimat, afusellat pel franquisme en temps de pau i enterrat en una fossa comuna del cementeri municipal de Paterna.
El diumenge 20 de setembre, a les 10 hores, serà un dia per al record. Allí se citaran les famílies dels 17 hòmens, represaliats pel franquisme, les restes dels quals han sigut identificades després de l’exhumació de les fosses i dels treballs d’identificació d’ADN. En el cementeri de Paterna hi ha registrades 152 fosses. A 300 metres, en el conegut com el paretó d’Espanya, van ser afusellades 2.238 persones. No és la primera vegada que se celebra un acte similar, però sí que és la primera vegada que s’entreguen restes de tantes fosses diferents: 19, 20, 96, 111, 119, 120 i 126. La jornada comptarà amb la col·laboració del cantautor Pau Alabajos i l’emoció està assegurada.
17 víctimes, 7 fosses
De la fossa 19 es recuperen les restes de José Andreu Esteve, de 41 anys, assassinat el 23 de juny de 1939. De professió boter i militant de la CNT-FAI, el seu últim domicili registrat figura a Torrent. En la fossa 20 va ser enterrat Manuel Máñez García, mort el 29 de juny de 1942 als 52 anys. Era ebenista, no militava enlloc i procedia de Carcaixent. De la fossa 96 s’han recuperat les restes d’Eliseo Sanchis López, afusellat el 8 de novembre de 1939 als 47 anys. Treballava com a contramestre, estava afiliat al PSOE i era de Sagunt.
De la fossa 111 s’han identificat set persones de diferents saques. El 27 de març de 1940 van afusellar Salvador Marco Badenes, de 29 anys, recaptador de professió i veí de la Pobla de Vallbona. Dels assassinats el 6 d’abril de 1940 es recuperen les restes de Bernardo Ortiz Bono (52 anys), xofer i de Carlet, i de Germán Sanz Esteve (41 anys), mestre, militant de PSOE-UGT i de la Font de la Figuera. Dels afusellats l’1 de maig de 1940 s’han recuperat les restes de Juan Bautista Escobar Fenollosa, 47 anys, jornaler de Manises; de Pedro Mayor Bono, de 43 anys, llaurador, afiliat al PC i de Tavernes de la Valldigna; d’Alfonso Martínez Olivares (42 anys), llaurador i de Iecla; i de Francisco Tarazón Muñoz, de 21 anys, un jove que treballava com a dependent i era de Tuéjar.
En la fossa 119, de la saca d’afusellats el 12 de setembre de 1940, s’han identificat les restes d’Enrique Aviñó Mateu, de 37 anys, xofer i de Torrent; Francisco Gallud Marco, de 39 anys, de Massanassa i militant d’Izquierda Republicana; José Miquel González (44 anys), un obrer que vivia a Torrent; Francisco Peris Romeu, de 48 anys, llaurador, militant de la CNT i procedent de Silla; i Vicente Mora Simó, de 49 anys, sabater i de Torrent.
De la fossa 120 s’han identificat les restes de Matías Iborra Ferrer, afusellat el 23 d’octubre de 1940 als 27 anys, mecànic de professió i de Massamagrell. De la fossa de la terra, la 126, han identificat una persona més: Salvador Bou Sanchís, assassinat el 29 d’agost de 1940 als 22 anys. Llaurador, de Cullera, tenia una nóvia, embarassada, de la qual no se sap res.
Des de la Plataforma de Familiars de les Fosses de Paterna recalquen la importància que ha tingut el banc centralitzat d’ADN impulsat per la Fundació Fisabio, en coordinació amb la Generalitat Valenciana. “Este model unificat permet centralitzar les mostres biològiques obtingudes per les diferents empreses d’exhumació arqueològica i acarar-les amb les dades genètiques aportades pels familiars, fet que permet obtindre els resultats que ara s’entreguen”, expliquen. Per això, reivindiquen la creació d’un banc similar d’àmbit nacional.
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