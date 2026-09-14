Bellreguard bat el seu rècord històric de participació amb 1.021 corredors i corredores en la XI Cursa Popular
Carla Breco i César López són els millors en la prova de 7.400 metres de recorregut
La XI Cursa Popular a Bellreguard ha tornat a demostrar el gran moment que viu el Circuit Caixa Popular Safor Valldigna. La prova, disputada este diumenge passat, va reunir 1.021 atletes, una xifra que suposa el rècord històric de la carrera i que confirma el seguiment creixent del Circuit en cada una de les seues proves. Amb este registre, Bellreguard es convertix en una de les grans cites d’esta edició i supera per primera vegada la barrera del miler de participants en una jornada marcada pel gran ambient.
En l’apartat esportiu, César López, del CE La Vespa de Novetlè, es va proclamar campió de la categoria masculina amb un temps de 23’17’’ en els 7.400 metres de la prova. La segona posició va ser per a Octavio Sanchis Penades, també del CE La Vespa de Novetlè, que va travessar la meta en 23’28’’, mentres que Marco García Torres, del CA Baleària Diànium, va completar el podi amb un registre de 23’39’’.
En categoria femenina, la victòria va ser per a Carla Breco Sancho, del Club Atletisme Safor Teika, que es va imposar amb un temps de 26’21’’. María Isabel Ferrer Castell, del CC Camallaes Parsifal, va acabar segona amb 26’24’’, mentres que Cristina Roselló Prats, del CA Publidom, va ocupar la tercera posició amb un temps de 28’38’’.
En diumenge
La prova va arrancar a les 9 hores, amb la particularitat de ser la primera de les proves del Circuit que es corren en diumenge, amb un recorregut urbà pels carrers de Bellreguard. Un traçat ràpid i exigent que, un any més, va convertir la carrera en una de les cites més atractives del Circuit per a aquells que busquen millorar les seues marques.
La pròxima cita del Circuit serà la XVII Volta a Peu Vilallonga, que se celebrarà este diumenge, 20 de setembre, sobre una distància de 8.500 metres. Les persones interessades ja poden inscriure’s en la web de crono4sports.com.
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