Llevant UE | postpartit
Castro: “Hem demostrat la nostra identitat”
El tècnic llevantinista es mostra orgullós dels seus jugadors per haver donat “el màxim”
L’entrenador del Llevant UE, Luís Castro, va valorar l’actuació del seu equip malgrat la derrota per 2-4 contra el FC Barcelona este diumenge al Ciutat de València i va destacar especialment la capacitat de reacció dels granotes, que van arribar a situar-se a només un gol de l’empat després d’haver estat tres per baix en el marcador.
“Un partit perdut és una derrota, però hem demostrat la identitat que tenim i que sempre juguem per a guanyar. Els jugadors han donat el màxim i, com a entrenador, estic molt content amb l’actuació de l’equip”, va explicar Castro en roda de premsa.
El tècnic portugués va voler quedar-se amb la resposta del Llevant i amb les ocasions generades, per damunt dels errors que van permetre als blaugranes avançar-se. “Els errors són naturals i ells també n’han comés. Hem tirat més, hem tingut més oportunitats clares, hem rematat més…”, va assenyalar.
Castro també va defendre les decisions preses en l’onze inicial i els canvis introduïts durant l’encontre. “Els canvis han sigut bons i no tinc cap dubte. Si abans del partit hi havia gent que podia dubtar, una vegada ha acabat, ningú pot pensar que l’estratègia ha sigut dolenta”, va afirmar.
L’entrenador granota va valorar especialment el rendiment d’alguns dels jugadors que van tindre protagonisme en el partit, com Petar Ratkov i Dani Requena, dos de les novetats en l’alineació. “Han estat a un molt bon nivell i crec que milloraran. Són jugadors que ens ajudaran en el futur i Requena ha sigut un dels millors de l’equip”, va apuntar.
Malgrat el resultat, Castro va considerar que l’equip havia donat una mostra de la seua identitat i de la seua capacitat per a competir contra un dels grans de LaLiga. La reacció després del 0-3 va permetre al Llevant retallar distàncies amb els gols d’Iván Romero i Roger Brugué, tot i que finalment el Barcelona va sentenciar el partit en el temps afegit, quan els granotes buscaven culminar una remuntada que va arribar a semblar possible.
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