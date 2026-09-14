Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sustituto Carlos CorberánBraulio VázquezGan PampolsTráfico Valencia hoyteletrabajo Generalitatresultados PISA ValenciaAccidente Gata de Gorgos
instagramlinkedin

Llevant UE | postpartit

Castro: “Hem demostrat la nostra identitat”

El tècnic llevantinista es mostra orgullós dels seus jugadors per haver donat “el màxim”

Luís Castro, entrenador del Llevant UE, al Ciutat de València | EFE

Luís Castro, entrenador del Llevant UE, al Ciutat de València | EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

L’entrenador del Llevant UE, Luís Castro, va valorar l’actuació del seu equip malgrat la derrota per 2-4 contra el FC Barcelona este diumenge al Ciutat de València i va destacar especialment la capacitat de reacció dels granotes, que van arribar a situar-se a només un gol de l’empat després d’haver estat tres per baix en el marcador.

“Un partit perdut és una derrota, però hem demostrat la identitat que tenim i que sempre juguem per a guanyar. Els jugadors han donat el màxim i, com a entrenador, estic molt content amb l’actuació de l’equip”, va explicar Castro en roda de premsa.

El tècnic portugués va voler quedar-se amb la resposta del Llevant i amb les ocasions generades, per damunt dels errors que van permetre als blaugranes avançar-se. “Els errors són naturals i ells també n’han comés. Hem tirat més, hem tingut més oportunitats clares, hem rematat més…”, va assenyalar.

Castro també va defendre les decisions preses en l’onze inicial i els canvis introduïts durant l’encontre. “Els canvis han sigut bons i no tinc cap dubte. Si abans del partit hi havia gent que podia dubtar, una vegada ha acabat, ningú pot pensar que l’estratègia ha sigut dolenta”, va afirmar.

L’entrenador granota va valorar especialment el rendiment d’alguns dels jugadors que van tindre protagonisme en el partit, com Petar Ratkov i Dani Requena, dos de les novetats en l’alineació. “Han estat a un molt bon nivell i crec que milloraran. Són jugadors que ens ajudaran en el futur i Requena ha sigut un dels millors de l’equip”, va apuntar.

Noticias relacionadas

Malgrat el resultat, Castro va considerar que l’equip havia donat una mostra de la seua identitat i de la seua capacitat per a competir contra un dels grans de LaLiga. La reacció després del 0-3 va permetre al Llevant retallar distàncies amb els gols d’Iván Romero i Roger Brugué, tot i que finalment el Barcelona va sentenciar el partit en el temps afegit, quan els granotes buscaven culminar una remuntada que va arribar a semblar possible.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pobreza acelera en el circuito de Fórmula 1 de València: 'Vivimos en una pocilga
  2. Un móvil cargando sobre un colchón provoca un incendio en Dénia que obliga a desalojar una finca
  3. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Tener hijos permite sumar hasta cinco años de cotización
  4. El Valencia CF destituye a Carlos Corberán y Ron Gourlay
  5. Gaspar Romero: “Peter Lim ha abocado al Valencia CF a una deuda perpetua”
  6. De la discreción al 'sí, quiero' en Oliva: el lado más íntimo de la historia de amor entre Ximo Puig y Gabriela Bravo
  7. Este es el catálogo de entrenadores libres para relevar a Carlos Corberán en el Valencia CF
  8. Sevilla, última estación: las caídas de Quique Sánchez Flores, Nuno Espírito Santo y Carlos Corberán en el Valencia CF

Castro: “Hem demostrat la nostra identitat”

Catalá obri de nou la porta a la Copa Amèrica després de l’èxit de la SailGP: “Els organitzadors estan bojos per tornar”

Rego revela que el Marroc no facilita el retorn de menors ni quan el xiquet i la família volen la reagrupació

El Consell declara d’emergència les obres per a reparar i millorar el tram urbà del riu Magre a Utiel

El Consell declara d’emergència les obres per a reparar i millorar el tram urbà del riu Magre a Utiel

Controlat el greu incendi de dos naus industrials a Montserrat

Controlat el greu incendi de dos naus industrials a Montserrat

Elizabeth Balogun supera les proves mèdiques i completa el seu fitxatge pel València Basket

Elizabeth Balogun supera les proves mèdiques i completa el seu fitxatge pel València Basket

Les rurals valencianes disparen el seu benefici fins a juny un 18,8 %

Les rurals valencianes disparen el seu benefici fins a juny un 18,8 %

La nostàlgia marca l’inici de la demolició de l’històric Pont Vell de Paiporta

La nostàlgia marca l’inici de la demolició de l’històric Pont Vell de Paiporta
Tracking Pixel Contents