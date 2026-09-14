La contractació de dos educadors socials a Sagunt es desembossa
La publicació de l’anunci en el BOE desbloqueja la presentació de candidatures més de 10 mesos després de l’aprovació de les bases
Quasi 10 mesos s’ha prolongat l’espera perquè l’Ajuntament de Sagunt accelere el procediment per a cobrir dos places d’educador social, una per torn lliure i una altra de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició. Eixe és el temps que ha transcorregut des que es van aprovar les bases reguladores del procés fins a la seua publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que marca la posada en marxa del termini per a la presentació de les candidatures.
El primer pas d’este procediment va ser la llum verda per part de la Junta de Govern a les condicions de selecció d’estos treballadors. Va ser a mitjan novembre i a penes uns dies després es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Això no obstant, l’expedient va quedar paralitzat fins que fa un parell de setmanes es va repetir l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Este avanç continuava sense donar lloc al següent pas administratiu, que al final s’ha desbloquejat este dimarts amb l’edicte del BOE que es fa ressò d’esta oferta d’ocupació pública.
Altres casos
Estos retards criden més l’atenció perquè en aquell mateix BOP de novembre de l’any passat es van publicar dos procediments més de la delegació de Personal de Sagunt que han anat molt més de pressa. El primer era la modificació d’una convocatòria anterior per a l’ampliació de la plantilla policial, que ja està resolta, i la segona era la contractació de 13 administratius, per als qui el termini de presentació de candidatures es va obrir a mitjan gener.
Procediment
Pel que fa als educadors socials, les places pertanyen al subgrup A2 i exigixen titulació en Educació Social o habilitació equivalent. El procés inclou una fase d’oposició, que atorga el 75 % de l’avaluació, amb test, casos pràctics i, per al torn lliure, un tercer exercici de preguntes curtes. La fase de concurs, que compta el 25 % restant, valora l’experiència professional, la formació, les titulacions i els idiomes.
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