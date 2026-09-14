El contrast tèrmic de la Comunitat Valenciana: de mínimes de 4 graus a nits de més de 22
Diverses estacions meteorològiques registren valors d’entre 4 i 7 graus en zones de l’interior i àrees elevades de la Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana ha viscut una matinada de forts contrastos tèrmics, amb temperatures que han oscil·lat entre els 4,3 i els 22,3 °C, segons la zona i la ubicació de les estacions meteorològiques. Una diferència de 18 graus que reflectix el comportament tan distint de les temperatures entre l’interior i el litoral.
Mínimes de 5 graus en l’interior de la Comunitat Valenciana
La mínima més baixa s’ha registrat en l’estació de Bocairent-Rambla de Mariola, amb 4,3 °C. També s’han registrat 5 °C a Vilafranca-Pla de Mossorro; altres estacions de l’interior i de zones elevades han marcat valors de 6,1 °C, a Bocairent-Càmping Mariola i Xixona-Rambla de la Sarga, i 6,2 °C, a Ares del Maestrat-Pla de la Pinella.
En l’extrem contrari apareixen els registres de les zones costaneres. La mínima més alta ha sigut de 22,3 °C a Calp. Per la seua banda, l’illa de Tabarca, Torrevieja i Pilar de la Horadada han registrat 22,2 °C.
Cal tindre en compte que estes dades corresponen a estacions meteorològiques concretes i no a les temperatures mínimes generals dels municipis. Algunes d’estes estacions estan situades en zones altes o amb unes condicions orogràfiques particulars, per la qual cosa poden registrar valors molt diferents dels dels nuclis urbans.
L’estabilitat es mantindrà fins dimecres
La jornada encara manté un ambient relativament estable i càlid. A València, per exemple, l’AEMET preveu per a este dilluns una màxima de prop de 28 °C, i dimarts es mantindran uns valors similars.
No obstant això, l’oratge canviarà a partir de dimecres, amb un augment de la inestabilitat que serà més acusada dijous. La previsió apunta a pluges, tempestes i un descens de les temperatures a la Comunitat Valenciana, amb possibilitat de fenòmens localment intensos, especialment en l’interior nord de Castelló, a on l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat l’avís groc per a este dimecres.
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