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Crisi

El Govern accelera els treballs en el port de Ceuta per a acollir els migrants

El Govern accelera els treballs en el port de Ceuta per a acollir els migrants

El Govern accelera els treballs en el port de Ceuta per a acollir els migrants

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EFE

El Govern està accelerant dos noves infraestructures situades en el moll de Poniente de Ceuta per a albergar més de 1.000 persones amb la intenció de continuar possibilitant l’eixida del carrer dels migrants que van entrar els dies 30 i 31 de juliol.

Segons ha pogut comprovar EFE, les carpes instal·lades en la zona portuària s’estan acabant de preparar amb l’arranjament de determinats aspectes interiors d’esta infraestructura.

L’objectiu és que estes carpes siguen ocupades pels milers de persones que romanen acampades en la platja d’El Trampolín, la qual ha sigut objecte, en els últims dies, de nombroses batusses.

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions va dur a terme, este diumenge, una nova “operació humanitària” per a situar, en un nou recurs temporal, 864 persones que es trobaven en els voltants de l’aglomeració a Loma Colmenar.

Estes persones van ser traslladades, de manera voluntària, sense incidències, gràcies a la labor de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

El dispositiu temporal està situat en el barri de Los Rosales, en una parcel·la propietat de SEPES, cedida pel Ministeri de Vivenda.

El Ministeri treballa també per a l’acolliment, com més prompte millor, de més de 300 dones amb menors en un nou espai situat en l’esplanada de la mesquita de Sidi Embarek.

Amb l’obertura de l’emplaçament de Los Rosales este diumenge són prop de 4.300 les places habilitades ja, i, en pròximes dates, se superaran les 6.000 places temporals, segons el departament ministerial.

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L’objectiu del Govern és continuar treballant per a garantir que les persones que romanen en la via pública puguen ser ateses en dispositius temporals adequats, al mateix temps que permeten facilitar la tramitació dels expedients corresponents per a donar la resposta que correspon en cada cas, segons el que establisca la legislació.

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