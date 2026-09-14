Immobiliari
JYSK reforça la seua aposta per València amb el lloguer d’una nau de 50.000 metres a Loriguilla
La cadena danesa de mobles i articles de decoració utilitza el port com a via d’accés dels seus productes
El fons Bain Capital i el promotor immobiliari i inversor Conren Tramway (CT) han llogat 50.250 m² de Loriguilla Logistics Park a JYSK, un dels principals distribuïdors europeus de mobiliari, descans i productes per a la llar. El desenrotllament forma part de la joint venture logística que les dos companyies impulsen en la península Ibèrica. La cadena danesa utilitza el port de València com a via d’accés dels seus productes.
L’operació constituïx el major lloguer d’una nau logística desenrotllada a risc registrat fins a la data a la Comunitat Valenciana. JYSK es convertix, així, en el primer inquilí de Loriguilla Logistics Park, i eleva l’ocupació del projecte al 52 % poques setmanes després de la finalització de les obres. La incorporació de JYSK coincidix amb una nova etapa de creixement de la companyia en la península Ibèrica. El grup danés compta actualment amb més de 230 botigues a Espanya i Portugal i preveu obrir 120 nous establiments en els dos mercats durant els pròxims quatre anys.
Loriguilla Logistics Park està situat en la primera corona logística de València, al costat de la intersecció de les autovies A-3 i A-7, una localització estratègica per a la distribució nacional i internacional per la seua proximitat al port de València i la seua connexió amb els principals corredors de transport de la Península. El parc logístic es desenrotlla sobre una parcel·la de 131.000 m² i compta amb 97.250 m² de superfície total llogable. Després de la incorporació de JYSK, encara hi ha disponibles dos mòduls independents d’aproximadament 34.000 m² i 13.000 m², que permeten adaptar el parc a operacions logístiques de distinta escala.
Quasi un centenar de molls de càrrega
Desenrotllat seguint els CT Design Principles, Loriguilla Logistics Park ha sigut dissenyat per a respondre a les necessitats operatives de grans usuaris logístics, amb una altura lliure mínima de 10,5 metres, una àmplia platja de maniobres i 97 molls de càrrega. El projecte compta, a més, amb certificació BREEAM Outstanding, la màxima qualificació possible dins d’este estàndard internacional de sostenibilitat.
Paco Hugas, cofundador i co-CEO de CT, ha assenyalat que la incorporació de JYSK com a primer inquilí suposa una fita per al projecte i per a la seua joint venture juntament amb Bain Capital. Així mateix, ha destacat que tancar una operació de més de 50.000 m² poques setmanes després de finalitzar les obres demostra la capacitat del seu equip i d’un actiu d’estes característiques per a atraure grans operadors internacionals, la qual cosa valida la seua aposta per desenrotllar plataformes de gran format en un mercat de primer nivell com és València.
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