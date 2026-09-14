Fauna
Operen amb èxit de cataractes en els dos ulls un lèmur del Bioparc València
L’animal ha sigut intervingut per a implantar-li lents intraoculars personalitzades per a retornar-li la visió
Una intervenció oftalmològica d’alta especialització desenrotllada entre l’Hospital Clínic Veterinari de la Universitat CEU Cardenal Herrera (HCV CEU) i Bioparc València ha aconseguit eliminar les cataractes bilaterals que patia un lèmur de collar roig i, per primera vegada, implantar lents intraoculars personalitzades per a retornar-li la visió. El jove animal ja gaudix del benestar en la zona de Madagascar, que, amb sis espècies, alberga la major varietat de lèmurs d’Espanya. Esta actuació demostra la importància d’establir aliances entre entitats compromeses amb la conservació de la biodiversitat.
Comptar amb professionals del més alt nivell és fonamental en institucions amb una gran responsabilitat cap al benestar animal i la protecció de la naturalesa. Especialment quan el repte implica espècies en perill crític d’extinció dins de programes internacionals que tracten de garantir la seua supervivència. A este cas s’ha enfrontat amb èxit Bioparc València i el Servici d’Oftalmologia Veterinària de l’Hospital Clínic Veterinari de la Universitat CEU Cardenal Herrera, que han realitzat una cirurgia de cataractes a un lèmur de collar roig (Varecia rubra) de tan sols 4 anys, que patia una pèrdua compromesa de la visió. Per primera vegada, s’han implantat lents intraoculars adaptades a la xicoteta grandària de l’ull del lèmur i al seu poder diòptric, amb l’objectiu d’aconseguir una major agudesa visual i millor adaptació al mitjà.
Este “vari roig”, com també es coneix, va arribar l’any passat des del zoo de Veszprém (Hongria) per recomanació del Programa europeu d’espècies amenaçades (EEP), en el qual participa Bioparc, per a acompanyar un altre mascle de 18 anys. En els protocols veterinaris habituals que es duen a terme quan hi ha una nova incorporació, l’equip va detectar una opacitat en els dos ulls que dificultava el seu comportament natural i va iniciar un procés diagnòstic per a determinar l’origen del problema i valorar les opcions terapèutiques. Diferents exploracions van confirmar que patia cataractes en un estat avançat, per la qual cosa, per a garantir la qualitat de vida d’un animal tan jove, va ser prioritari actuar i evitar el deteriorament progressiu de la visió.
El desafiament ha requerit setmanes de planificació i un estudi previ de les característiques anatòmiques del singular pacient. Amb el propòsit definit de restaurar la seua capacitat visual mitjançant una cirurgia de cataractes, es va comprovar el bon estat de la retina mitjançant proves específiques i es van fer mesuraments en un lèmur sa per a fabricar lents intraoculars a mesura per l’empresa espanyola AJL Ophthalmic. Després d’un postoperatori, que va incloure seguiments veterinaris i medicació, amb una evolució òptima, s’ha iniciat l’adaptació a la instal·lació exterior.
L’excepcional recreació de Madagascar de Bioparc València alberga la major varietat de lèmurs d’Espanya, amb sis de diferents: un altre “vari”, de collar blanc-i-negre (Varecia variegata), front-roig (Eulemur rufus), barbablanc (Eulemur mongoz), ventre-roig (Eulemur rubriventer) i cuaanellat (Lemur catta), molt popular pel “rei Julien” de la pel·lícula animada. Endèmics de l’extraordinària illa, estos primats estan greument amenaçats segons la Llista roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN). En este sentit, la seua protecció és vital, tant des de la Fundació BIOPARC col·laborant in situ en el Projecte Sahamalaza, com ex situ en els Bioparc de Fuengirola i València, a on, a més, es poden contemplar “cara a cara” per a sensibilitzar i motivar un canvi d’actitud cap a la preservació d’esta meravellosa biodiversitat.
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