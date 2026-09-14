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El trinquet de Benissa torna a la partida amb paviment nou després de quasi 70 anys

Dos partides de la Copa Caixa Popular van permetre comprovar sobre el terreny les noves condicions de la pista

Les partides han tornat al trinquet de Benissa

Les partides han tornat al trinquet de Benissa / Levante-EMV

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Teresa Andreu

Benissa

El trinquet municipal de Benissa ha tornat a ser escenari d’una jornada de pilota valenciana amb un motiu especial: l’estrena del seu nou paviment. Després de quasi set dècades, el trinquet ha renovat per primera vegada el seu sòl per a millorar les condicions i continuar acollint partides al màxim nivell.

La inauguración del nuevo pavimento del trinquet

La inauguració del nou paviment del trinquet / Levante-EMV

La jornada d’estrena va estar acompanyada de dos partides de la Copa Caixa Popular que van permetre comprovar sobre el terreny les noves condicions del trinquet. La partida d’escala i corda entre Giner i Tomás contra De la Vega, Salva i Carlos va culminar amb victòria per a la parella de la Marina Alta, que es va imposar en una partida que va posar el colofó esportiu a l’estrena d’este renovat espai.

Una de las emocionantes partidas que se jugaron en el renovado trinquet

Una de les emocionants partides que es van jugar en el renovat trinquet / Levante-EMV

L’actuació executada per la Regidoria d’Esports ha suposat una inversió de 47.606,77 euros i ha permés substituir l’antic paviment de terratzo, que es mantenia des de la inauguració del trinquet en 1957.

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Promoure la pilota

Amb esta renovació, el trinquet municipal afronta una nova etapa amb unes instal·lacions millorades i preparades per a continuar acollint partides i potenciant el nostre esport més autòcton entre els jóvens des de les escoles esportives municipals. Una posada a punt que recupera un espai històric per a la pilota valenciana i que torna a situar-lo com un dels punts de referència per als aficionats a este esport a Benissa, la Marina Alta i tot el territori valencià.

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