Turisme
Compte arrere per a les reserves de l’Imserso: terminis, preus i destinacions
El programa de viatges sènior inicia este 16 de setembre la comercialització per als residents a la Comunitat Valenciana
Este dimecres 16 de setembre està marcat en roig en el calendari de no pocs valencians. És la data en la qual comença la reserva de viatges de l’Imserso per als residents en les províncies de Castelló, València o Alacant. Els usuaris del programa de viatges sènior podran triar entre algunes de les 879.213 places, destinades al turisme de costa peninsular, de costa insular i turisme d’escapada.
La campanya 2026-27 del Programa de Turisme de l’Imserso arriba a la Comunitat Valenciana entre la il·lusió dels majors per tornar a viatjar i el malestar de part del sector hoteler, que amenaça de fer un pas arrere si el Govern no revisa el que cobra per cada plaça.
Les reserves, que ja han començat este dilluns en nou comunitats, s’obrin este dimecres 16 de setembre per als valencians acreditats com a preferents, i un dia després, el dijous 17, per als no preferents. La condició de cada persona figura en la carta d’acreditació que l’Imserso ha enviat, juntament amb la clau necessària per a reservar per internet, telèfon o en qualsevol agència autoritzada.
En total s’oferixen 879.213 places en tota Espanya, repartides entre costa peninsular (440.284), costa insular (228.142) i turisme d’escapada (210.787). Cada província només pot reservar dins de la seua pròpia quota i des del 19 s’alliberen les places sobrants de qualsevol territori.
El primer viatge de la temporada eixirà l’1 d’octubre cap a Orpesa, a Castelló, una de les destinacions habituals del programa a la Comunitat Valenciana, juntament amb Benidorm, Peníscola o Gandia.
Preus: des de 132 fins més de 400 euros
Els preus varien segons destinació, duració i temporada. Per a la costa peninsular, una estada de 10 dies amb transport costa 309,22 euros en temporada baixa (novembre a abril) i 409,22 euros en temporada alta (octubre, maig i juny).
L’opció de huit dies baixa a 244,04 i 344,04 euros. Les escapades culturals de sis dies ronden els 312 euros, les de naturalesa els 306, i les estades de quatre dies en capitals de província partixen de 132,91 euros.
A més, hi haurà 7.447 places a un preu fix de 50 euros per a pensionistes amb rendes més baixes, i l’habitació individual suma entre 22 i 26 euros per nit. Un segon viatge en la mateixa temporada afig un suplement de 100 euros.
La queixa dels hotelers
Això no obstant, darrere d’estes xifres, la patronal hotelera valenciana Hosbec avisa que un nombre creixent d’establiments podria no renovar la seua participació si el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 no actualitza el que paga als hotels, entre 28 i 30 euros per persona i dia en pensió completa, una xifra que l’associació considera “insuficient” davant d’un cost mínim real que xifra en 35 euros més IVA.
Segons explica a Levante-EMV la directora executiva d’Hosbec, Mayte García Córcoles, poques hores abans de començar la comercialització dels viatges, “a alguns hotels els resulta inviable econòmicament participar en el programa al no haver revisat les condicions econòmiques ni de contractació de l’allotjament”.
Segons assenyala, actualment hi ha 21 hotels en tota la Comunitat Valenciana adherits al programa, enfront dels 35 de l’any anterior. I advertix sense dubtes que “hi haurà baixes en el nombre d’habitacions i d’hotels que hi participen”, si no hi ha una revisió de preus i un mecanisme d’actualització periòdica, en la línia de la revaloració anual de les pensions, segons reclama la patronal hotelera valenciana.
García Córcoles posa com a exemple l’evolució d’allotjaments adherits a Benidorm, destinació “estrela” del programa, que ha passat dels 29 hotels de la temporada 2022-23 als set de la 2026-27.
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