Els arrossers de la Ribera Baixa, al límit: els preus ja no cobrixen els costos
La Unió i AVA aprofiten el concurs internacional de paelles de Sueca per a denunciar que, amb la cotització actual, el productor perd quasi 20 cèntims per quilo
Alerten del risc que s’abandonen explotacions
Els arrossers de la Ribera Baixa afronten una de les campanyes més complicades dels últims anys. La caiguda de les cotitzacions en origen coincidix amb uns costos de producció que continuen a l’alça i amb les pèrdues ocasionades per malalties com el cucat i la Piricularia. Una combinació que amenaça directament la rendibilitat d’un cultiu especialment arrelat a Sueca i en el conjunt de l’entorn de l’Albufera.
L’alarma es va fer visible este diumenge a Sueca, coincidint amb la celebració del 65é Concurs Internacional de Paella, a on la Unió Llauradora i AVA-Asaja van protagonitzar un acte reivindicatiu per a posar el focus sobre la situació dels productors. L’elecció de l’escenari no va ser casual: la capital de la Ribera Baixa està estretament vinculada a la cultura de l’arròs i concentra bona part de l’activitat econòmica, agrícola i gastronòmica associada a este cultiu.
Les organitzacions agràries xifren en 0,54 euros per quilo el cost actual de producció, enfront dels prop de 0,35 euros que s’estan oferint a l’agricultor en les primeres referències de la campanya. És a dir, el productor estaria perdent uns 19 cèntims per cada quilo comercialitzat, amb un preu un 35,2 % inferior als seus costos. En alguns casos, a més, el descens de les cotitzacions supera el 40 % respecte a campanyes anteriors.
Per als agricultors de la Ribera Baixa, el problema no es limita al compte de resultats. L’arròs forma part de l’equilibri agrícola i ambiental del territori. El manteniment dels arrossars contribuïx a conservar el paisatge de l’Albufera i el seu entorn i sosté una activitat que durant generacions ha condicionat l’economia i la identitat de municipis com Sueca.
A les dificultats econòmiques s’afigen els minvaments de producció provocades pel cucat i per la Piricularia, que han reduït el rendiment de determinades parcel·les. El temor del sector és que una campanya amb preus per davall de costos acabe provocant decisions d’abandó. La Unió advertix que alguns arrossers ja es plantegen fins i tot no tornar a sembrar si la situació no canvia.
La pressió arriba també des de l’exterior. Les organitzacions denuncien l’augment de les importacions d’arròs procedents de Cambodja, Vietnam, Myanmar i Tailàndia, a més de les derivades dels acords comercials de la Unió Europea. La Unió considera que estes entrades estan augmentant la pressió sobre un mercat europeu ja tensionat i reclama analitzar la seua incidència sobre els preus que perceben els agricultors valencians.
L’organització ha traslladat estes reivindicacions a les diferents administracions. Este dilluns es va reunir amb el conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, a qui va demanar que defenga, en la pròxima conferència sectorial, l’adopció de mesures davant de les importacions i l’activació de la clàusula de salvaguarda. També reclama canvis en l’etiquetatge perquè el consumidor puga conéixer amb més claredat l’origen de l’arròs.
La setmana passada, La Unió va sol·licitar, a més, una reunió urgent al ministre d’Agricultura, Luis Planas, i representants d’Unió d’Unions van traslladar la problemàtica a Brussel·les. Entre les principals reivindicacions figura que la Comissió Europea reconega una pertorbació de mercat, una possibilitat prevista en l’article 219 del Reglament de l’Organització Comuna de Mercats.
El futur de la campanya preocupa especialment a la Ribera Baixa. Si els productors no aconseguixen cobrir els seus costos, el risc no serà únicament econòmic: l’abandó progressiu de l’arròs podria alterar un dels paisatges agrícoles més característics de la comarca i posar en qüestió la continuïtat d’una activitat estretament lligada a la identitat de Sueca i de l’Albufera.
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