Génova va demanar un dossier de l’entorn de Llorca davant dels rumors interns sobre irregularitats en el Consell
La direcció nacional va reclamar proves davant de les sospites sembrades des d’alguns sectors del PPCV sobre el nucli dur del president
La indefinició de la direcció nacional del PP sobre el lideratge de la formació a la Comunitat Valenciana, que continua sense candidat confirmat de cara a les eleccions autonòmiques de 2027, fa mesos que agita el partit i enrarix l’ambient intern. Génova ha enterrat el congrés regional pendent almenys fins després de les urnes i continua sense proclamar l’actual cap de files (i president de la Generalitat), Juanfran Pérez Llorca, l’opció més lògica, però que continua esperant algun senyal de Madrid que li permeta afrontar este inici de curs sense l’etiqueta d’interí que arrossega des del novembre passat, quan va succeir el dimitit Carlos Mazón.
El reiterat silenci d’Alberto Núñez Feijóo sobre el cap del Consell i el futur del PPCV, que primer es va justificar pel cicle electoral autonòmic i ara per a “no desviar el focus” de la crisi de Ceuta i el desgast que està suposant per al Govern de Pedro Sánchez, ha preparat el terreny a les especulacions, ha obert la porta a travesses alternatives i, fins i tot, està destapant una guerra subterrània en el PPCV que ha obligat la direcció nacional a intervindre-hi.
Segons ha pogut saber Levante-EMV, des d’alguns sectors del partit valencià s’han traslladat a les més altes esferes de la direcció nacional rumors sobre presumptes conductes irregulars de l’entorn de Pérez Llorca, tant del seu cercle de confiança com d’alguns alts càrrecs del seu Consell. Davant de la insistència d’estos dubtes esperonats des del si del PPCV amb intenció de debilitar les opcions del president per a ser nomenat candidat, i que confirmen fonts de Génova, la cúpula de Feijóo ha acabat per exigir proves a eixos denunciants.
Eixe document, com ha contat este diari, hauria arribat ja a Feijóo des del PP de València, que l’hauria descartat. La gran pregunta és qui està sembrant dubtes sobre el nucli dur de Pérez Llorca. Des de l’equip de Vicente Mompó, baró provincial i les relacions del qual amb el president són tenses des que va arribar al Palau, neguen estar darrere d’eixos rumors i de la posterior elaboració del dossier reclamat per Génova per a resoldre l’assumpte.
En qualsevol cas, estos moviments han elevat la tensió entre les diferents famílies del PPCV. Fonts del partit admeten que eixes tibantors van quedar paleses en el sopar d’inici de curs que els populars van celebrar este divendres al Puig i que van ser especialment visibles entre Pérez Llorca i Mompó. Algunes veus alerten, en eixe sentit, que el que va començar com una situació d’incertesa per eixa interinitat s’ha convertit ja en inestabilitat orgànica, per la qual cosa es mostren partidaris que la direcció nacional resolga com més prompte millor el debat amb la proclamació d’un candidat oficial.
Però Génova, que entén que l’assumpte no genera desgast a la marca, no té pressa. De moment ha cancel·lat l’acte previst per a oficialitzar els aspirants a les eleccions autonòmiques, que en un principi va plantejar per a este pròxim cap de setmana, però que ha caigut de nou per a no moure el focus de Ceuta. La junta directiva nacional que es convocarà per al 28 de setembre emergix com la següent finestra en la qual podrien arribar les designacions. Ara com ara no hi ha orde del dia i ningú s’atrevix a fer previsions.
Siga com siga, a Pérez Llorca se li estreta el calendari per a poder afrontar com a candidat ja ratificat dos dates clau d’este inici de l’últim curs de la legislatura, com el Debat de Política General i el 9 d’Octubre, la qual cosa faria el joc a una oposició que fa ja setmanes que ataca per eixe flanc. En eixe sentit, el síndic del PPCV en les Corts, Nando Pastor, va eixir este dilluns en defensa del president i va assegurar que “no li fa falta cap xapa de candidat en la solapa” per a defendre la seua gestió al capdavant del Consell durant estos mesos.
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