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Reconstrucció

L’aparcament subterrani de Picanya reobri les portes després d’una inversió de 2,4 milions d’euros

L’Ajuntament reobri el pàrquing de l’avinguda Sanchis Guarner després d’un any d’obres destinades a restaurar les instal·lacions elèctriques i estructurals, greument afectades per la riuada

Les instal·lacions renovades de l’aparcament

Les instal·lacions renovades de l’aparcament / A. P.

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Ada Dasí

Ada Dasí

Picanya

L’aparcament subterrani públic de Picanya ha reobert les portes després d’una reconstrucció de prop d’un any. El pàrquing torna a estar en actiu després de resultar greument danyat per la dana del 29 d’octubre de 2024, amb una inversió de 2,4 milions d’euros.

El recinte està situat en l’avinguda Sanchis Guarner, molt prop del barranc i inclou places d’aparcament en propietat, lloguer i d’altres en rotació d’accés per al públic en general amb pagament amb tiquet a l’eixida, situades en el primer soterrani. A més, se n’han reservat algunes per a persones amb mobilitat reduïda i places destinades a la càrrega de vehicles elèctrics.

La limpieza de las instalaciones tras la dana.

La neteja de les instal·lacions després de la dana / A. P.

Actuacions realitzades

L’actuació, que es va licitar el juliol de 2025, ha permés recuperar l’operativitat anterior, però, a més, ha millorat notablement la instal·lació, amb una inversió de 2.407.738,46 euros a càrrec dels fons de recuperació del Govern central. Les obres han respectat el termini d’execució previst en 12 mesos per a l’entrega del recinte, que ja ha reobert les portes.

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Las plazas para vehículos eléctricos.

Les places per a vehicles elèctrics / A. P.

En esta intervenció s’ha escomés la reparació dels danys estructurals de l’edifici i la reinstal·lació de tots els sistemes que van patir danys per la riuada. Així, doncs, s’ha actuat en l’electricitat, la il·luminació, les portes, la protecció antiincendis, els ascensors, els lavabos i els carregadors de vehicles elèctrics. A més, s’ha adaptat a la normativa vigent per a esta mena d’instal·lacions.

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