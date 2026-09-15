L’AVL fitxa com a cap de gabinet de la presidenta la periodista Violeta Tena
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua continua amb els canvis després de la renovació d’un terç dels acadèmics i la presidència
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València
Continuen els canvis en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que en les últimes setmanes ha remodelat un terç dels seus membres i també la presidència, ocupada ara per l’alcoiana Maria Àngels Francés.
La periodista Violeta Tena (Vilafranca, 1982) és l’última incorporació de la institució, a on des de hui ocupa el càrrec de cap de gabinet de la Presidència. Tena, amb una trajectòria periodística de dos dècades en el setmanari El Temps, substituïx a qui fou la primera directora d’À Punt, Empar Marco, que, en els últims anys, ha sigut l’assessora principal de l’anterior presidenta de l’Acadèmia, Verònica Cantó.
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