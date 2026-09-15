L’‘Homenatge al llibre’ de Ripollés recuperarà set mesos després el braç que va perdre pel vent
L’Ajuntament contracta una empresa externa per a la reparació d’un dels braços que va derrocar un temporal en febrer. Els treballs compten amb el beneplàcit de l’artista
L’Homenatge al llibre de Juan Ripollés tornarà a comptar amb els cinc braços originals en les pròximes setmanes. L’escultura, instal·lada en la rotonda entre el passeig de l’Albereda i Eduard Boscà, es va veure danyada per una forta ràfega de vent, que va derrocar el braç central de l’obra. Ara, l’Ajuntament de València ultima la contractació, per a final de setembre, dels treballs per a tornar a col·locar el braç de bronze, d’un pes considerable.
L’obra, de 14 metres d’altura i 14 tones, ha romàs durant set mesos amb un braç amputat. El temporal de vent del 12 de febrer va danyar l’escultura i, l’endemà, el consistori va mantindre una reunió amb Ripollés, que va oferir la seua col·laboració i criteri per a dur a terme els treballs de reparació, perquè pogueren seguir el criteri de l’autor i mantindre’s fidel al disseny original.
L’expedient es va obrir el 29 de maig i, segons expliquen fonts municipals, els tràmits administratius i diverses problemàtiques en el departament han retardat l’execució d’esta reparació, que començarà en octubre.
Això no obstant, els treballs no els executarà l’artista, ni el seu equip, sinó que serà una empresa externa la que execute l’obra. Amb total probabilitat, el contracte menor s’adjudicarà a una empresa especialitzada en treballs de manyaneria i soldadura que puga soldar el braç que va caure al cos central —un gran sol—, per a la qual cosa es necessitarà modificar el trànsit de la rotonda.
Per a fer-ho, la Regidoria d’Acció Cultural i Patrimoni ja ha informat també la delegació de trànsit per a instal·lar-hi un pas de vianants provisional i dur a terme les mesures reguladores del trànsit corresponents, per tal que la grua que sostinga el braç en altura puga accedir a la rotonda.
L’escultura Homenatge al llibre de Ripollés és una de les obres més icòniques de la seua carrera. Es va instal·lar en esta rotonda en 2006 i es va convertir en la primera obra de l’artista en la ciutat de València. Està dedicada als llibres i a la lectura i, abans de la via pública, va estar exposada en el monestir de Sant Miquel dels Reis, a on se situa la Biblioteca de la Comunitat Valenciana.
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