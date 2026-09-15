Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CF entrenadorMendilibar ValenciaTráfico Valencia hoyPlan SánchezMirotic Valencia BasketImsersoTiempo en Valencia hoy
instagramlinkedin

Manuel Llorente avala l’arribada de Braulio Vázquez al València CF: “Aportarà coneixement si el deixen treballar”

L’expresident Manuel Llorente avala el possible retorn de Braulio Vázquez al València CF i destaca el seu ampli coneixement de la Lliga espanyola i la seua capacitat per a gestionar plantilles competitives

Braulio i Manuel Llorente

Braulio i Manuel Llorente / Francisco Calabuig

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfredo Castelló

Alfredo Castelló

Manuel Llorente, expresident del València CF, coneix perfectament la manera de treballar de Braulio Vázquez i la seua capacitat per a construir plantilles competitives amb els recursos econòmics dels quals disposa. Els dos van coincidir en el club entre 2010 i 2013, quan el de Pontevedra era el màxim responsable de la parcel·la esportiva blanc-i-negra.

Per a Llorente, l’arribada de Braulio al València “és una bona notícia”, perquè “millorarà” la parcel·la esportiva, “ja que és una persona que coneix la Lliga espanyola, i això és un bon símptoma”. Ara bé, l’expresident afig el conegut “si el deixen treballar”, recordant “els últims que han passat per la direcció esportiva”.

En tot cas, Llorente es mostra convençut que Braulio aportarà “el seu coneixement” al València com “com ja ha fet a Valladolid i Osasuna, a on ho ha fet bé”, i “s’espera que seguisca amb eixa línia ara en el València”, reconeix l’expresident.

Noticias relacionadas

JM LOPEZ 03/12/2012 . 2012 NOVIEMBRE . VALENCIA CF . BRAULIO VAZQUEZ Y MANUEL LLORENTE ACOMPAÑAN A ERNESTO VALVERDE EN SU PRESENTACION COMO NUEVO ENTRENADOR .. Ernesto Valverde. Manuel Llorente. Fútbol. VCF. presentación entrenador. presidente

Braulio i Llorente, en la presentació de Valverde en 2012 / JM LÓPEZ

“Allò era una altra època”

Cal recordar que, durant la seua etapa al capdavant de l’àrea esportiva, Braulio va haver de superar les eixides de jugadors com David Villa, Silva o Mata amb futbolistes que van donar un gran rendiment a l’equip com Aduriz o Jonas, que es van sumar a Soldado, firmat abans del seu nomenament com a director esportiu. Amb Braulio també van arribar Dani Parejo, Tino Costa, Adil Rami, Víctor Ruiz, João Pereira, Nelson Valdez, Javi Fuego o Pabón i Postiga com a substituts de Soldado, que se’n va anar al Tottenham en l’estiu de 2013, igual que Ernesto Valverde, que no va voler continuar. El seu relleu va ser Miroslav Djukic. Llorente reconeix que aquella “era una altra època”, en què “tots interveníem i anàvem en la mateixa direcció”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet confirma noches tropicales y calor estival antes de la llegada de tormentas a la Comunitat Valenciana
  2. Ernesto Valverde rechaza entrenar al Valencia CF tras hablar con Braulio Vázquez
  3. No sé quién eres, pero necesito que leas esto”: una madre de Xàtiva busca al desconocido que salvó a su hijo
  4. Un bombero que vigilaba el Poyo en la dana: 'A todos nos extrañó que nos retiraran a la base
  5. Queda atrapado en su furgoneta al caer por un barranco en el Camí de la Font de la Mata de Gata de Gorgos
  6. La alerta negra de Gan Pampols sigue sin 'pintarse' un año después
  7. Detenido por el apuñalamiento de la mujer que había acudido a una entrevista de trabajo en Carcaixent
  8. Colapso en el tráfico de Valencia este lunes: más de 29 kilómetros de retenciones y un accidente en la Pista de Ademuz

Llorente avala Braulio: “Aportarà coneixement si el deixen treballar”

Llorente avala Braulio: “Aportarà coneixement si el deixen treballar”

Bellreguard bat el seu rècord històric de participació amb 1.021 corredors i corredores en l’XI Cursa Popular

Bellreguard bat el seu rècord històric de participació amb 1.021 corredors i corredores en l’XI Cursa Popular

La concentració parcel·lària de la Marjal de Pego-Oliva entra en la seua fase final

La concentració parcel·lària de la Marjal de Pego-Oliva entra en la seua fase final

El contrast tèrmic de la Comunitat Valenciana: de mínimes de 4 graus a nits de més de 22

El contrast tèrmic de la Comunitat Valenciana: de mínimes de 4 graus a nits de més de 22

El banc valencià d’ADN permet la identificació i l’entrega de 17 represaliats de set fosses distintes de Paterna

El banc valencià d’ADN permet la identificació i l’entrega de 17 represaliats de set fosses distintes de Paterna

JYSK reforça la seua aposta per València amb el lloguer d’una nau de 50.000 metres a Loriguilla

JYSK reforça la seua aposta per València amb el lloguer d’una nau de 50.000 metres a Loriguilla

La contractació de dos educadors socials a Sagunt es desembossa

La contractació de dos educadors socials a Sagunt es desembossa

El trinquet de Benissa torna a la partida amb paviment nou després de quasi 70 anys

El trinquet de Benissa torna a la partida amb paviment nou després de quasi 70 anys
Tracking Pixel Contents