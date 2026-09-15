Manuel Llorente avala l’arribada de Braulio Vázquez al València CF: “Aportarà coneixement si el deixen treballar”
L’expresident Manuel Llorente avala el possible retorn de Braulio Vázquez al València CF i destaca el seu ampli coneixement de la Lliga espanyola i la seua capacitat per a gestionar plantilles competitives
Manuel Llorente, expresident del València CF, coneix perfectament la manera de treballar de Braulio Vázquez i la seua capacitat per a construir plantilles competitives amb els recursos econòmics dels quals disposa. Els dos van coincidir en el club entre 2010 i 2013, quan el de Pontevedra era el màxim responsable de la parcel·la esportiva blanc-i-negra.
Per a Llorente, l’arribada de Braulio al València “és una bona notícia”, perquè “millorarà” la parcel·la esportiva, “ja que és una persona que coneix la Lliga espanyola, i això és un bon símptoma”. Ara bé, l’expresident afig el conegut “si el deixen treballar”, recordant “els últims que han passat per la direcció esportiva”.
En tot cas, Llorente es mostra convençut que Braulio aportarà “el seu coneixement” al València com “com ja ha fet a Valladolid i Osasuna, a on ho ha fet bé”, i “s’espera que seguisca amb eixa línia ara en el València”, reconeix l’expresident.
“Allò era una altra època”
Cal recordar que, durant la seua etapa al capdavant de l’àrea esportiva, Braulio va haver de superar les eixides de jugadors com David Villa, Silva o Mata amb futbolistes que van donar un gran rendiment a l’equip com Aduriz o Jonas, que es van sumar a Soldado, firmat abans del seu nomenament com a director esportiu. Amb Braulio també van arribar Dani Parejo, Tino Costa, Adil Rami, Víctor Ruiz, João Pereira, Nelson Valdez, Javi Fuego o Pabón i Postiga com a substituts de Soldado, que se’n va anar al Tottenham en l’estiu de 2013, igual que Ernesto Valverde, que no va voler continuar. El seu relleu va ser Miroslav Djukic. Llorente reconeix que aquella “era una altra època”, en què “tots interveníem i anàvem en la mateixa direcció”.
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