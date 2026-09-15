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Més de mig centenar de negocis i empreses participaran en la VII Gala Gastronòmica Solidària de Càritas Gandia

La convocatòria és el dilluns 21 de setembre, a les 20:30 hores, en la plaça del Tirant de la ciutat

La Gala Gastronòmica Solidària de Càritas reunix l’hostaleria i la ciutadania de Gandia

La Gala Gastronòmica Solidària de Càritas reunix l’hostaleria i la ciutadania de Gandia / Àlex Oltra

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Càritas Interparroquial de Gandia ha programat, per al dilluns 21 de setembre, la sèptima edició de la Gala Gastronòmica Solidària. La cita és a les 20:30 hores en la plaça del Tirant de la ciutat.

Este esdeveniment, ja consolidat, reunirà, en esta edició, més de 30 restaurants, bars i distribuïdors de begudes, juntament amb prop de 20 empreses col·laboradores que s’han sumat a esta iniciativa amb aportacions de productes i servicis per a l’organització de l’esdeveniment i per a la rifa solidària.

Enguany, els fons recaptats es destinaran al Programa de vivendes de Càritas Gandia, el qual acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat, afavorint processos d’estabilitat i autonomia.

Tiquets

Les entrades tenen un preu de 20 € i inclouen sis tapes i beguda lliure. Poden adquirir-se en la pàgina web caritasgandia.org, en la seu de Càritas de Duc Carles de Borja, 15, de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h, i dimarts i dijous també de 17:00 a 19:00 h.

Així mateix, ja està disponible la rifa solidària, amb un cost de 5 €, els bitllets de la qual permetran participar en el sorteig de més de 10 regals i experiències que han donat empreses compromeses amb la labor social de Càritas.

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Càritas vol compartir esta nit amb la ciutadania gandienca, així com amb les entitats que formen part del teixit social de la ciutat, en una trobada que unix gastronomia, música, solidaritat i compromís amb les persones i famílies que més ho necessiten.

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