Més de mig centenar de negocis i empreses participaran en la VII Gala Gastronòmica Solidària de Càritas Gandia
La convocatòria és el dilluns 21 de setembre, a les 20:30 hores, en la plaça del Tirant de la ciutat
Càritas Interparroquial de Gandia ha programat, per al dilluns 21 de setembre, la sèptima edició de la Gala Gastronòmica Solidària. La cita és a les 20:30 hores en la plaça del Tirant de la ciutat.
Este esdeveniment, ja consolidat, reunirà, en esta edició, més de 30 restaurants, bars i distribuïdors de begudes, juntament amb prop de 20 empreses col·laboradores que s’han sumat a esta iniciativa amb aportacions de productes i servicis per a l’organització de l’esdeveniment i per a la rifa solidària.
Enguany, els fons recaptats es destinaran al Programa de vivendes de Càritas Gandia, el qual acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat, afavorint processos d’estabilitat i autonomia.
Tiquets
Les entrades tenen un preu de 20 € i inclouen sis tapes i beguda lliure. Poden adquirir-se en la pàgina web caritasgandia.org, en la seu de Càritas de Duc Carles de Borja, 15, de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h, i dimarts i dijous també de 17:00 a 19:00 h.
Així mateix, ja està disponible la rifa solidària, amb un cost de 5 €, els bitllets de la qual permetran participar en el sorteig de més de 10 regals i experiències que han donat empreses compromeses amb la labor social de Càritas.
Càritas vol compartir esta nit amb la ciutadania gandienca, així com amb les entitats que formen part del teixit social de la ciutat, en una trobada que unix gastronomia, música, solidaritat i compromís amb les persones i famílies que més ho necessiten.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet confirma noches tropicales y calor estival antes de la llegada de tormentas a la Comunitat Valenciana
- Ernesto Valverde rechaza entrenar al Valencia CF tras hablar con Braulio Vázquez
- No sé quién eres, pero necesito que leas esto”: una madre de Xàtiva busca al desconocido que salvó a su hijo
- Un bombero que vigilaba el Poyo en la dana: 'A todos nos extrañó que nos retiraran a la base
- Queda atrapado en su furgoneta al caer por un barranco en el Camí de la Font de la Mata de Gata de Gorgos
- La alerta negra de Gan Pampols sigue sin 'pintarse' un año después
- Detenido por el apuñalamiento de la mujer que había acudido a una entrevista de trabajo en Carcaixent
- Colapso en el tráfico de Valencia este lunes: más de 29 kilómetros de retenciones y un accidente en la Pista de Ademuz