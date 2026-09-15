À Punt retira ‘Sopa de letras’ i el PSPV-PSOE demana la dimissió de Francisco Aura, director general
En el concurs, el presentador es referia a À Punt com “la tele de todos los madrileños”, ja que el format és el mateix que s’emet en Telemadrid
La vida del concurs Sopa de letras en À Punt ha sigut curta. Una sola emissió. Lògic, després de l’arrancada del concurs, que es va presentar en la “tele de todos los madrileños”, segons el presentador. Anunciat i programat de dilluns a divendres, la nova aposta no s’emetrà hui, segons la televisió pública, “per un error de programació”. Tampoc en els pròxims dies, ja que reconeixen des de l’ens “s’ha suspés l’emissió de manera temporal”. A més, no va ser eixa l’única al·lusió en el programa a Madrid —per cert, el concurs s’emetia en Telemadrid—, sinó que moltes de les preguntes es referien a la capital d’Espanya.
Del malestar generat per les paraules del presentador —en altres televisions s’ha mantingut el format, però s’ha apostat per presentadors locals— s’ha fet ressò el PSPV-PSOE, que ha exigit la dimissió del director general d’À Punt, Francisco Aura, i ha reclamat al president de la Generalitat que, “si no dimitix, el cesse immediatament”. Així ho ha assenyalat la diputada socialista en les Corts Mercedes Caballero, que ha denunciat que, “després d’un any i set mesos al capdavant d’À Punt, Aura ha demostrat que no és la persona adequada per a dirigir la radiotelevisió pública valenciana”.
Segons Caballero, no hi ha cap problema a comprar drets, però À Punt “ha de valencianitzar els continguts, com fan altres televisions autonòmiques, i apostar per empreses audiovisuals, presentadors i concursants valencians”. La diputada ha estés la crítica al programa Panorama pel tractament d’un reportatge sobre l’abandó de terres de cultiu en el qual van participar el conseller d’Agricultura i el portaveu de Vox en les Corts, mentres es va excloure la resta de grups de l’oposició: “Amb quin criteri es decidix incloure el portaveu de Vox i no la resta de representants parlamentaris? Això no és pluralitat, i una televisió pública té l’obligació de garantir-la”.
“És la gota que fa vessar el got”, ha afirmat Caballero, que ha criticat que “les audiències estan per terra, els treballadors estan insatisfets, les cobertures informatives són insuficients i el sector audiovisual valencià seguix oblidat”. “À Punt és la radiotelevisió pública de tots els valencians i les valencianes. No pot convertir-se en una televisió al servici dels interessos del PP. Aura ha de dimitir i, si no ho fa, Pérez Llorca ha de destituir-lo immediatament”, indicava Caballero.
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