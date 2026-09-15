Retards en Rodalies de València en hora punta: fins a 50 minuts en diverses línies per una avaria
Una incidència registrada ahir dilluns en l’estació del Nord es va quedar sense resoldre i ha provocat importants demores en les línies C1, C2, C3 i C6
També s’ha vist afectada la llarga distància, amb 60 minuts de retard en l’eixida d’un Euromed amb destinació a Barcelona
EFE
Retards de fins a 60 minuts a primera hora d’este dimarts, 15 de setembre, en els trens de València. Els combois que circulen per l’estació de València Nord recuperen progressivament les freqüències habituals, si bé encara es registren retards de 50 minuts en els Rodalies a causa de la incidència tècnica que es va registrar este dilluns a la vesprada i que no ha quedat solucionada fins a les set del matí de hui.
En el cas dels trens de llarga distància, ha resultat afectat l’Euromed que fa el trajecte de València a Barcelona i que tenia previst eixir a les 6:30 hores i ha eixit amb prop de seixanta minuts de retard.
Fonts de Renfe han informat a EFE que, des de l’inici habitual del servici a les 5:30 hores i fins a les 8:00 hores, s’han produït, en les línies de Rodalies C1, C2, C3 i C6, retards mitjans de trenta minuts i, en alguns trens, de fins a 50 minuts.
Des d’Adif han assenyalat que la incidència tècnica que es va produir a les 14:30 hores d’este dilluns a l’eixida de l’estació del Nord de València ha quedat solucionada finalment cap a les set del matí d’este dimarts.
El motiu va ser una enganxada entre el pantògraf (mecanisme que transmet corrent elèctric) i la catenària a l’eixida de l’estació del Nord, per la qual cosa per una via entre esta estació i la de Font de Sant Lluís no hi havia tensió, segons van explicar des d’Adif.
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