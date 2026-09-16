Anunci del ministre Planas
El Govern prepara noves mesures per a compensar la pujada del gasoil agrícola i pesquer
El titular d'Agricultura recorda que les ajudes a estos sectors són "un instrument també per a frenar l'increment de preus dels aliments de cara als ciutadans"
El Govern està "reflexionant i treballant de manera efectiva" en noves mesures de suport que permeten a agricultors, ramaders i pescadors mitigar l'impacte de l'encariment del gasoil B, que és el que usen estos col·lectius i que, des de l'inici de la guerra de l'Iran, s'ha encarit en un 45,6 %, segons les dades més recents del Ministeri d'Agricultura. La inestabilitat en una ruta comercial tan clau com la de la mar Roja, que se suma als problemes de trànsit que hi ha des de fa mesos a l'estret d'Ormuz, han disparat encara més els preus en les últimes setmanes.
Conscient que la situació és complicada i després que el sindicat majoritari COAG fera públic el seu malestar per la situació, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha avançat este dimecres que "el Consell del Ministre en les pròximes setmanes haurà de deliberar i prendre una decisió referent a això, perquè és un instrument també per a frenar l'increment de preus dels aliments de cara als ciutadans", ha assegurat Planas.
La idea suposa, segons ha apuntat el titular d'Agricultura, activar les ferramentes disponibles en el marc de l'autorització de la Comissió Europea -vàlida fins al 31 d'octubre-, que permet compensar fins a un 70 % de l'increment registrat respecte als preus previs. "Però ens haurem de moure només dins d'eixe marc del 70 %, que és el que ha autoritzat Brussel·les", ha precisat Planas, després de ser preguntat sobre la possibilitat que també s'aplicaren descomptes de l'IVA o altres avantatges fiscals.
Situació crítica
"El camp no pot afrontar el nou curs agrari amb un combustible que s'ha disparat un 45 % i unes ajudes que no cobrixen ni la mitat del sobrecost", lamentava este dimarts l'organització COAG, que assegurava que "omplir un depòsit de tractor de 300 litres costa actualment 421,50 euros, enfront dels 289,50 euros del 23 de febrer". Això penalitza, a més, les explotacions que estan més mecanitzades.
El preu mitjà ponderat del gasoil B o agrícola se situa esta setmana a Espanya en 1,405 euros per litre, un preu que és un 45,6 % superior al registrat abans de l'inici de la guerra a l'Iran. Respecte a l'anterior registre, pres el passat 7 de setembre, este import suposa una pujada de l'1,48 %.
El gasoil d'ús pesquer, esta vegada sense impostos, es venia de mitjana en la jornada del 7 de setembre a 1,191 euros el litre, la qual cosa suposa un increment setmanal del 5,41 % i un valor un 70,85 % més alt que el d'abans de l'inici de la guerra a l'Iran. De fet, han sigut ja diverses les flotes pesqueres que han amenaçat de deixar d'eixir a la mar si esta escalada continua, perquè ja no poden cobrir les pèrdues.
Planas, que este dimecres es reunix amb els consellers autonòmics d'Agricultura per a explicar-los les novetats de la nova Política Agrària Comuna (PAC) i de la Política Pesquera Comuna (PPC), ha recordat el desplegament del paquet de 665 milions d'euros destinat a esmorteir l'encariment dels fertilitzants, del qual ha destacat que és una xifra "que multiplica per 10 la del segon país de la Unió Europea, que no se situa més enllà pràcticament dels 50 milions d'euros". També ha posat l'accent en el fet que el Govern ja ha executat aproximadament 400 milions d'euros amb ajudes dirigides a més de 200.000 agricultors i ramaders.
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