València renuncia al dret d'adquirir un edifici de 114 VPP construït sobre un solar que va permutar
La promotora va obtindre la llicència el 21 de juliol de 2025 i l'ajuntament va deixar transcórrer els quatre mesos que tenia per a exercir la compra preferent. Per a Compromís, "el saldo en les polítiques de vivenda pública de Catalá només li ix positiu quan es referix a l'herència d'obres i projectes que va deixar en marxa el govern de Ribó"
El regidor de Compromís Ferran Puchades ha denunciat que el govern municipal ha renunciat al dret d'adquirir amb preferència un edifici de 114 vivendes protegides que es construïx sobre un dels solars que va permutar l'octubre de 2024, sense haver fet valoració econòmica ni justificativa per a rebutjar esta adquisició.
El passat 15 de novembre de 2024, la Junta de Govern Local va acordar la permuta de quatre solars de propietat municipal valorats en més de 15 milions d'euros a favor d'una constructora que va entregar a canvi un edifici de 86 vivendes amb trasters i 99 places d'aparcament, valorat en 20 milions d'euros. L'acord va incloure la reserva del dret d'adquisició preferent respecte als edificis residencials que es construïsquen per la part permutant sobre les parcel·les de propietat municipal permutades la destinació de les quals siga la construcció de vivendes de protecció pública. Este dret haurà d'exercir-se en el termini dels quatre mesos següents a l'obtenció de la llicència d'edificació.
En la Comissió d'Urbanisme celebrada el 23 d'abril de 2025 es va aprovar una moció alternativa proposada pel regidor Juan Giner, titular d'Urbanisme, per la qual s'acordava que "amb base en la clàusula en la qual s'atorga a favor de l'Ajuntament de València un dret d'adquisició preferent sobre les vivendes en les parcel·les objecte de permutes integrades en el Pla+Vivenda, en l'actualitat no es pot exercir este dret. No obstant això, quan siga possible l'exercici d'este, s'analitzarà cas a cas l'eficiència i eficàcia d'esta clàusula d'acord amb l'interés general."
La constructora beneficiària de la permuta, Promociones Inmobiliarias Cap Salou-40 S.L.U., va obtindre llicència d'edificació sobre la parcel·la M11 del PP Font de Sant Lluís, amb data 21 de juliol de 2025, sense que l'Ajuntament exercira el dret d'adquisició de l'edifici que s'anava a construir i que comprén 114 vivendes, 114 trasters i 110 places d'aparcament, i sense que conste cap informe, valoració ni avaluació de la possibilitat d'exercir el dret ni del seu impacte en l'interés general per a la ciutadania. Finalment, el 30 de juliol de 2026, el regidor Giner va dictar resolució per la qual va declarar extingit el dret de l'Ajuntament.
Per al regidor de Compromís Ferran Puchades "esta resolució és una nova mostra del fracàs de la política de vivenda de Catalá i el seu govern. En 2024 va anunciar una permuta de quatre solars on es podien construir més de 400 vivendes de protecció pública a canvi d'un edifici amb 86 vivendes, i es va reservar un dret d'adquisició preferent al qual ha renunciat sense cap motiu ni justificació, fent perdre al patrimoni municipal no sols la construcció de 400 vivendes, sinó deixant ara sense efecte un dret de tota la ciutadania."
Puchades ha recordat que "Catalá ja va fracassar en una altra iniciativa especulativa com va ser l'oferiment de sòl públic municipal per a construir 227 vivendes de lloguer social", en el qual l'empresari beneficiari, marit d'una diputada del PP, finalment va renunciar a la concessió que havia rebut per ser l'únic concursant.
Per a Puchades, "el saldo en les polítiques de vivenda pública de Catalá només li ix positiu quan es referix a l'herència d'obres i projectes que va deixar en marxa el govern de Ribó; tot allò que ha iniciat Catalá està acabant bé fracassant, bé resultant un frau per a la ciutat, com és este cas de renúncia del dret d'adquirir un edifici construït sobre un solar que era de titularitat municipal."
Finalment, Puchades ha indicat que demanarà explicacions al regidor Giner sobre les raons per les quals ha obviat qualsevol valoració sobre la conveniència i oportunitat d'exercir eixe dret d'adquisició preferent que hauria suposat incorporar 114 noves vivendes al parc públic municipal.
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