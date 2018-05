Pablo Iglesias presentará su propia moción de censura si fracasa la de Pedro Sánchez

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado este martes de que en el caso de que fracase la moción de censura del PSOE contra el presidente Mariano Rajoy, que van a apoyar, su formación está dispuesta a presentar otra que tenga como objetivo celebrar elecciones cuanto antes, y que sea fruto de una negociación con Ciudadanos y el resto fuerzas que quieran echar al PP del Gobierno.

Ciudadanos lleva días defendiendo la necesidad de que sea el Gobierno el que convoque elecciones anticipadas o, en su defecto, de la posibilidad de impulsar una moción que tenga como único objetivo dicho adelanto electoral. Sin embargo, sus 32 diputados no son suficientes, ya que hacen falta 35 firmas para registrarla.

A este respecto, Iglesias ha explicado que su grupo de Unidos Podemos no piensa prestar diputados a Ciudadanos, pero sí impulsar ellos mismos esa moción de censura instrumental, ya que con sus 67 parlamentarios, sí cuentan con más de los necesarios para registrar la iniciativa.

"Nosotros no necesitamos prestar diputados a nadie. Ciudadanos no puede presentar una moción. Nosotros sí. Estaríamos dispuestos a dialogar con Ciudadanos y ya veríamos cuál es el resultado, pero quien tiene 67 diputados y no necesite que le presten somos nosotros", ha asegurado el líder de Podemos en los pasillos del Congreso, que ya presentó sin éxito una moción de censura justo hace un año.



Iglesias ya ha hablado con Rivera



Así, el líder 'morado' ha confirmado que a partir del viernes, si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, fracasa, Podemos está dispuesto a negociar con el partido de Albert Rivera y el resto de formaciones los términos de esa nueva moción de censura de carácter instrumental. De hecho, Iglesias y Rivera ya han hablado de este posible escenario, según han informado a Europa Press fuentes del equipo del secretario general de la formación morada

Si se diera esta situación, Podemos también estaría dispuestos a buscar un candidato que gustara a todos los partidos implicados, para acordar de este modo "una fórmula que garantizara" que la nueva moción de censura "puede salir adelante".

Eso si, Iglesias ha insistido en que la primera opción de Podemos en este momento es que salga adelante la moción de censura que defenderá el líder socialista, Pedro Sánchez. Y aunque les gustaría que sirviera para formar un "Gobierno progresista", es decir, de coalición, el líder 'morado' ha confirmado que apoyarán al PSOE sin condiciones.

No obstante, ha reconocido que tienen en mente ese 'plan b', que ya han trasladado a Ciudadanos, en el caso de que la iniciativa del PSOE fracase por falta de apoyos. A su juicio, esta segunda opción de "trabajar para que haya elecciones generales lo ante posible" es "preferible a que siga gobernado el PP".

"Nos parece sensato, en caso de que fracase la moción de Pedro Sánchez, que vamos a apoyar, intentar lograr que la palabra la tengan los ciudadanos", ha remarcado Iglesias, quien ha señalado que al propio PSOE también debería interesarle apoyar este plan b para echar a Rajoy, si su moción fracasa.

"Pero esto a partir del viernes. Hasta el viernes el objetivo es que tengamos un Gobierno alternativo al PP en España. Si Pedro Sánchez fracasa, el viernes habrá que ponerse a hablar para sacar al PP del Gobierno, que es nuestro objetivo", ha defendido Iglesias.

En este sentido, ha insistido en que "hasta el viernes" no van a proponer "ninguna fórmula". "Lo que digo es que si Pedro Sánchez fracasa, nuestra siguiente opción es sacar al PP del Gobierno, pero no vamos a hablar nada hasta el viernes, en el caso de que fracase. Nosotros tenemos el objetivo de que esta moción salga. Si no sale, está todo por hablar. Nuestro siguiente objetivo será sacar al P del Gobierno", ha enfatizado.



Presión al PNV



La posibilidad de que Ciudadanos y Podemos acuerden en el futuro un adelanto electoral, que el PNV ya ha dejado claro que rechaza, se interpreta en este momento como un elemento de presión a los nacionalistas vascos para que se decidan por apoyar el viernes a Sánchez y que su moción tenga éxito.

Sobre las dudas del PNV, la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha manifestado este martes su deseo de que "rectifiquen" su "alianza" de apoyo al Gobierno en los Presupuestos y "se pongan del lado del progreso".

"Eso es lo que yo desearía para que salga la moción de censura y pueda haber un Gobierno progresista en España", ha afirmado la número dos de Podemos en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso.