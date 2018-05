Baldoví a Rajoy: "La fiesta terminó"

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha recurrido hoy a una canción de la cantante Paloma San Basilio para decirle a Mariano Rajoy que "la fiesta terminó".

Durante su intervención en el debate de la moción de censura del PSOE contra Rajoy, ha recalcado que, aunque los populares prefieran aferrarse al sillón, la" función" se ha acabado.

En realidad, ha precisado, terminó la semana pasada cuando la sentencia del caso Gürtel determinó que el PP ha funcionado como una "organización delictiva" y que el presidente del Gobierno "mintió en sede judicial".

"¿Un presidente que mintió a la justicia merece ser presidente de este país?", ha preguntado el diputado valenciano, para quien no se puede mantener la confianza en Rajoy.

Ha criticado que el jefe del Ejecutivo haya intentado "desacreditar" una moción de censura que es "legítima y constitucional", así como hacer creer que "o gobierna el PP o esto es el caos".

No obstante, le ha felicitado por su por el "buen" y "ocurrente" debate que ha protagonizado esta mañana frente al candidato socialista, Pedro Sánchez, y ha concluido que "hará un grandísimo papel como jefe de la oposición"

Ha lamentado, no obstante, que Rajoy no haya estado en su escaño durante su intervención, porque ambos han mantenido "buenos debates".

"Me hubiera gustado despedirme de él", ha ironizado el diputado y ha añadido: "Imagino que estará recogiendo los papeles o preparando la mudanza".

Baldoví se ha dirigido también en su discurso al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para pedirle que deje la "calculadora" y de mirar los sondeos y piense en lo que le conviene al conjunto de los españoles y no solo a su partido.

"No nos podemos poner de perfil: o estamos con la decencia o estamos con la corrupción", le ha recalcado y le ha advertido de que mañana los diputados tendrán que retratarse y "no pueden estar en dos fotos a la vez".

Finalmente, ha expresado su deseo de que la moción del PSOE prospere y que Rajoy pueda marcharse a tierras valencianas, a Santa Pola, ha precisado, para "recuperar su oficina del registro de la propiedad".