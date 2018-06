Iglesias ofrece a Sánchez gobernar en coalición

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, han coincidido este jueves en la necesidad de colaborar en esta nueva etapa que se abre tras las salida de Mariano de La Moncloa para que "la izquierda pueda ganar las próximas elecciones".

Durante el cara a cara protagonizado por ambos durante el debate de la moción de censura, Iglesias ha pedido a Sánchez que forme un gobierno de coalición con su partido, algo a lo que el líder del PSOE no ha contestado expresamente, aunque ha mostrado su deseo de que esa colaboración mutua pueda darse no sólo durante los "próximos meses", sino también en los "próximos años".

Eso sí ha querido dejar claro que no ha negociado nada con Podemos y le ha agradecido su "generosidad" ante la moción de censura. "Es un buen comienzo para que podamos entendernos", ha agregado el líder del PSOE.

Parafraseando al expresidente socialista chileno Ricargo Lagos, Sánchez ha asegurado que ambos deben acudir a las próximas generales dejando claro que fueron capaces de "gobernar un país en unas circunstancias" tan difíciles como las que ha dejado Rajoy.

"Hemos trabajado en comunidades y ayuntamientos y nos va bien. Usted dice que hay que ir a elecciones generales, yo digo que tenemos que ganar juntos las elecciones generales", le ha contestado Iglesias.

Ante esta afirmación, en su última intervención de esta primera jornada del debate, Sánchez ha agradecido a Iglesias su "generosidad" y su "predisposición" para "caminar juntos" en muchas de las políticas que quiere poner en práctica y "para crear esas condiciones que para que la izquierda pueda ganar las elecciones".

Eso sí, Sánchez ha avisado a Iglesias de que deben "empezar a trabajar con humildad y fuertes dosis de realismo" para no "frustrar las expectativas" que esta nueva etapa genera en muchos ciudadanos que sufren injusticias sociales.

"Tenemos la responsabilidad de materializar una esperanza que se han empezado a vislumbrar en buena parte de la ciudadanía y lo tenemos que hacer con mucha humildad y muchísimas dosis de realismo", ha dicho. "Es tanta la responsabilidad que tenemos, que es importante hacer las cosas bien", ha apostillado.

Defendiéndose de la crítica que le había lanzado Iglesias al afearle que no hubiera parecido "presidenciable" ni presentado un programa concreto, Sánchez ha apuntado que se desenvolverá combinando "ambición y esperanza" y destacando lo "ambiciosa" que ha sido la Cámara al asumir por primera vez "las responsabilidades que no ha asumido Rajoy" con lo que, a su juicio, era una dimisión "inaplazable".



La izquierda debe hacer los deberes

Sánchez ha hecho hincapié en que la hoja de ruta que ha ofrecido al Congreso tiene "un final": las elecciones generales anticipadas, cuya fecha se ha ofrecido a pactar. "No engañemos a la ciudadanía ni a nosotros mismos", le ha espetado a Iglesias, incidiendo en que su objetivo debe ser que cuando los españoles sean convocados a las urnas "vean que la izquierda ha hecho los deberes" y ha "asumido la responsabilidad que no han asumido las derechas ni los señores Rajoy ni Rivera".

Además, el líder del PSOE ha desgranado los asuntos en los que ve factible entenderse con los morados y aquellos en los que tendrán más dificultades. Entre los primeros ha citado medidas de regeneración o la renovación de RTVE y otras instituciones que, a su juicio, deben ser "regeneradas y prestigiadas". Asimismo, se ha referido a las políticas de género, medioambientales, sanitarias o de dependencia.

Respecto a los Presupuestos, Sánchez ha reiterado su intención de ejecutar los de 2018 y su disposición a negociar el techo de gasto y los de 2019, pero Iglesias le ha avisado de que "no basta" con asumir las cuentas del PP y que habrá que aprobar créditos extraordinarios para aplicar las políticas que pacten.



Críticas a Rajoy por su ausencia en el debate

Por otra parte, Pablo Iglesias ha arremetido duramente contra Mariano Rajoy porque, en una jornada "histórica" en la que se debate la cuarta moción de censura de la historia reciente, esté ausente del debate y su escaño esté ocupado por un bolso.

Iglesias ha comenzado así su intervención durante el debate de la moción de censura del PSOE contra Rajoy, aprovechando para aludir al hecho de que el presidente no haya acudido a la sesión de esta tarde y se vea en su escaño el bolso de una de las integrantes del Gobierno. Algo que -ha afirmado- "no se merece la dignidad de esta cámara ni la dignidad de los españoles".

El escaño vacío de Mariano Rajoy

Iglesias, además, ha recordado que Rajoy esta mañana le ha dicho que se iba a "comer con patatas" los presupuestos que Podemos había votado en contra, y le ha respondido: "Y es verdad, durante unos meses, pero en esa comida no va a haber ningún corrupto", ha dicho Iglesias, que después se ha felicitado porque "por fin hoy mandamos a casa al PP".



Críticas a Pedro Sánchez

Pablo Iglesias ha aprovechado también para criticar a Pedro Sánchez por no haber estado durante el debate a la altura de un presidenciable, por no haber hablado a todos los españoles y presentarse como un "mal menor".

Iglesias en su turno de intervención ha pedido a Sánchez que tenga "más dignidad", que no permita que las burlas de Rajoy por querer gobernar con sólo 84 diputados, y le ha ofrecido que construya un Gobierno apoyado por una mayoría de 156 diputados, incluidos los de Unidos Podemos que van a votar a favor de la moción.

"Tiene que tener más dignidad, no puede permitir que los corruptos le humillen", le ha espetado al secretario general del PSOE, a quien ha reprochado que no se haya comprometido a "limpiar los aparatos del Estado" y no haya presentado "un programa social" que no se limite a levantar los vetos de Gobierno.

A juicio del líder de Podemos, a Sánchez le ha faltado hablar de política sanitaria, medioambiental, del respeto a los derechos civiles, y le ha echado en cara que se haya dedicado a hablar al PNV o a contar los mensajes que se manda con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

"Tiene que hablar a los españoles, tiene que parecer presidenciable", ha enfatizado Iglesias, quien además cree que Sánchez tampoco ha ofrecido una respuesta a la cuestión territorial.

Le ha pedido que reconozca que España es plurinacional, que asuma el reto de construir un país "diverso" y de abrir un camino de diálogo para encontrar fórmulas de acuerdo democráticas.

Según Iglesias, a Sánchez le debería preocupar que formaciones independentistas a las que va a pedir el voto, como ERC, digan que no "confían en él".

"No se puede conformar con ser el mal menor", "con ser lo menos malo" o que la elección sea entre "Guatemala y Guatepeor", "tiene que aspirar a ser un presidente que respeten los vascos, los catalanes y los españoles", ha exclamado Iglesias.

"Asuma ser el primer presidente del siglo XXI que comprende los cambios en España", ha reclamado Iglesias antes de agradecer a la gente, a las mujeres, a los pensionistas, que han ayudado a que hoy "germine" la "semilla" que hace un año plantó -según ha defendido- Podemos con su moción de censura. "Esta moción es de ellos y de ellas", ha concluido.



Las bases de Podemos respaldan el apoyo a la moción de censura

Las bases de Podemos han respaldado el apoyo de la formación a la moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el 98,94% de los votos a favor del 'Sí' en la consulta convocada por el partido.

La Secretaría de Organización que dirige Pablo Echenique ha dado a conocer los resultados de la votación una vez terminada la sesión plenaria en la que el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha trasladado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, su apoyo explícito a la moción en la votación que tendrá lugar este viernes.

En la consulta han participado un total de 75.310 inscritos, de las que el 98,94 por ciento han respaldado el apoyo a la moción (74.455 votos), mientras que el restante 1,06 por ciento (797 personas) se ha posicionado en contra.