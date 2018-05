Mariano Rajoy: "¿Se pondrán una moción de censura con sentencia de los ERE?"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le ha preguntado al secretario de Organización del PSOE, José Luís Ábalos, si cuando salga la sentencia por el caso de los ERE en Andalucía también se van a presentar una moción de censura a sí mismos.

"¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta?", ha interpelado Rajoy al dirigente socialista durante el debate de la moción de censura del PSOE, en el que el jefe del Ejecutivo ha recordado a los socialista que nadie está libre de corrupción.

"Señor Ábalos, ¿pueden ustedes presumir de incorruptos?, ¿tienen algún procesado en sus filas?, ¿le han abierto a algún militante de su partido juicio oral?, ¿tienen algún condenado en sus filas?, ¿alguien de su partido está en la cárcel por corrupción?. Señor Ábalos, ¿cuando llegue la sentencia de los ERE se van a poner una moción censura a sí mismos?, ha ironizado Rajoy.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reprochado este jueves al PSOE que haya presentado la moción de censura en el Congreso basada en el caso Gürtel, una "historia vieja" que "no tiene relación" con su Ejecutivo ni ninguno de sus miembros, y ha atacado al socialista José Luis Ábalos con las investigaciones judiciales en marcha sobre la financiación del PSPV.

"Corrupción hay en todas partes, no conoce barrios, banderas ni doctrinas. Para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, si no mejor callarse", ha recomendado el jefe del Ejecutivo desde la tribuna del Congreso a Ábalos, el encargado de defender la moción de censura de Pedro Sánchez.

Rajoy ha garantizado que el PP "no es un partido corrupto" aunque en el PP sí haya habido corruptos --"sí, lo reconozco"--. Y ha preguntado al PSOE si puede "presumir" de ser un partido "incorrupto". "¿Son ustedes María Teresa de Calcuta?", ha preguntado haciendo hincapié en las investigaciones sobre la financiación del PSOE valenciano o el caso de los ERE de Andalucía. "¿Está en condiciones de garantizar que se ha presentado a las elecciones sin financiación ilegal ninguna?", ha insistido a Ábalos, diputado valenciano.

La moción es una "tomadora de pelo"



Mariano Rajoy ha subrayado que la moción de censura del PSOE es en definitiva una "tomadura de pelo" de los socialistas, que incurren en "pura contradicción" cuando dicen que su iniciativa es "de Estado" y luego tienen los apoyos que tienen.

Rajoy ha dicho que Sánchez quiere llegar como sea. / Vídeo: Agencia ATLAS - Foto: EFE

Rajoy ha finalizado su primera intervención en el debate señalando que éste es un "intento inútil" de justificar "bajo una falsedad" lo que no es más que "una exaltación del no es no" de Pedro Sánchez, que aprovecha "cualquier resquicio" y "cualquier atajo" para "asaltar el poder".

Es en suma, ha añadido, "oportunismo al servicio de una ambición personal".

Rajoy ha ironizado sobre el hecho de que los socialistas llamen a esto una "respuesta firme, serena, constitucional y de Estado", una definición que "suena bien" hasta que se conocen los apoyos con los que quiere contar el PSOE.

Y es entonces, ha señalado, cuando la moción se convierte en "una pura contradicción, un imposible lógico y una tomadura de pelo".

Acusaciones contra los independentistas



En una de sus respuestas a Sánchez, Rajoy le ha exigido además que aclare si va a pedir a la Fiscalía que retire las acusaciones contra los independentistas catalanes procesados por el Tribunal Supremo.

En el debate de la moción de censura, también ha reclamado al candidato socialista a relevarle en la Moncloa que diga si piensa "asumir las peticiones" que le hagan el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los diputados que le apoyan en el Congreso, a cambio de su voto.

Y le ha reclamado que diga ante el pleno si piensa apoyar el derecho de autodeterminación "que le piden algunos".

Finalmente, Rajoy ha pedido al líder socialista a que confirme si "mantiene su palabra" y cumple con lo que dijo en una entrevista en enero de este año, cuando dijo que "no se puede ir a una moción con quienes quieren romper España".

Durante su segunda intervención para replicar a Sánchez, ha insistido en recordar varias de estas afirmaciones hechas por el secretario general de los socialistas sobre quienes ahora han decidido apoyar la moción de censura, centrándose en Podemos y ERC.

Así, ha mencionado, por ejemplo, que hace unos días Sánchez señaló que a ERC además de ser un partido independentista habría que preguntarle "cómo es posible" que defiendan las ideas "supremacistas y racistas" del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

También de Torra Sánchez aseguró, ha continuado Rajoy, que "no es más que un racista al frente de la Generalitat" o que no estaba dispuesto a que el Gobierno de España "descanse" en partidos independentistas.

Entonces, ha ironizado Rajoy, "tendrá que pactar con Ciudadanos, a menos que se hayan vuelto independentistas", recalcando que comentarios como esos "jamás habrán escuchado" al actual presidente del Gobierno.

Y al hilo de este tipo afirmaciones y a todos los "antecedentes", se ha preguntado si alguien "se puede tomar en serio" y confiar en un Ejecutivo como el que Sánchez aspira a formar.