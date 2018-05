El Supremo revisará los procesos de Puigdemont y Junqueras el 6 de junio

El Supremo revisará el miércoles 6 de junio los recursos contra los procesamientos dictados en el caso abierto por el "procés" hacia la independencia en Cataluña presentados por inculpados como el ex president Carles Puigdemont o el vicepresident Oriol Junqueras, además de otros doce procesados.

El juez del caso, Pablo Llarena, procesó por delitos de rebelión, malversación o desobediencia a miembros del Govern o del Parlament como los dos citados. Todos recurrieron contra esa decisión y ahora la Sala que revisa las decisiones de este magistrado en el Supremo celebrará una vista a puerta cerrada con presencia de los abogados defensores, fiscal, abogado del Estado y acusación popular.

El Supremo ha rechazado las peticiones de los ex consellers Jordi Turull y Josep Rull y del ex president de la Asamblea Nacional de Cataluña Jordi Sánchez de estar también presentes en la vista "al no ser preceptiva su presencia"