Monedero a Santamaría: "Me alegra que os vayáis"

Monedero anima a Sáenz de Santamaría: "Me alegro de que os vayáis, pero adelante"

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que ha asistido al debate de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, ha coincidido y saludado en el patio del Congreso a la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, a quien le ha dicho: "Me alegra que os vayáis".

La vicepresidenta, que abandonaba en ese momento el Congreso después de la derrota de Rajoy, se ha detenido a intercambiar un par de frases con Monedero.

Después de que el fundador de Podemos le trasmitiera su alegría por el resultado del debate, ella ha contestado: "Esto es la democracia".

"Ya, ya, pero me alegra que os vayáis. Adelante", ha insistido Monedero y, según ha contado él mismo a Efe, Sáenz de Santamaría le ha replicado: "A mí no me gusta que ganéis". "Ya lo sé", ha contestado Monedero antes de que ambos se hayan despedido con un "bueno, bueno, que vaya bien".