La quiniela de posibles ministros de Pedro Sánchez

Carmen Calvo, Manuel Escudero, Cristina Narbona, Patxi López, Beatriz Corredor, Margarita Robles y Josep Borrell son algunos de los ministrables del Gobierno que Pedro Sánchez formará en los próximos días.

Un Gobierno que será "pequeño", según fuentes socialistas, y que se pondrá en marcha inmediatamente, con un horizonte de gestión de año o año y medio.

La andaluza Carmen Calvo, exministra de Cultura, doctora en Derecho Constitucional y negociadora con el Gobierno de Rajoy de la aplicación del 155 en Cataluña se perfila como vicepresidenta en casi todas las quinielas.

Calvo, en la actualidad secretaria de Igualdad del PSOE, podría asumir también ese Ministerio, mientras que la actual portavoz en el Congreso y exmagistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, dirigiría el de Justicia.

Carmen Calvo. Foto: EFE

El secretario de Organización del PSOE y columna vertebral del partido, José Luis Ábalos, al que Sánchez encomendó la defensa de la moción de censura contra Mariano Rajoy, sería entonces el nuevo portavoz parlamentario.

Patxi López, exlehendakari y secretario de Política Federal del PSOE, sería ministro de Interior y el secretario de Política Económica, Manuel Escudero, ministro de Economía.

El veterano economista Manuel Escudero, uno de los artífices del proyecto con el que Sánchez ganó hace uno años las primarias y el 39 Congreso, encabeza las apuestas para esa cartera, aunque hay fuentes que apuntan al exministro Jordi Sevilla si lo que Sánchez busca es tranquilizar a los mercados.

Otro veterano vinculado a Sánchez, el exministro y exvicepresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell es el nombre más barajado para la cartera de Asuntos Exteriores, junto con el del también expresidente de la Eurocámra Enrique Barón.

Josep Borrell. Foto EFE

Fuentes socialistas sitúan a la diputada del PSC Meritxell Batet al frente de Administraciones Públicas, con un papel protagonista para abordar la crisis catalana -algunos la ven incluso como vicepresidenta-; a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, como ministra de Medio Ambiente y Transición Energética; a la exministra de Vivienda y secretaria de Ordenación Territorial y Políticas públicas de Vivienda, Beatriz Corredor, en Fomento.

Miembros del partido creen que el presidente recurrirá para formar su Gobierno a miembros de la ejecutiva que no son diputados, con el fin de aumentar la presencia socialista en el hemiciclo, lo que no significa que incremente su número de votos, ya que los ministros que no son diputados no pueden votar, algo que le ocurre al propio Sánchez.

Es el caso de Calvo, Narbona, Escudero, Corredor y Borrell, y también del secretario de Emprendimiento, Ciencia e Innovación y exdirector de Change.org. Francisco Polo, que podría ser ministro de ese área.

Beatriz Corredor. Foto: Manuel Molinés

Para la cartera de Sanidad, el nombre que más citan los socialistas es el de la consejera valenciana del ramo, Carmen Montón.

El también valenciano Andrés Prelló, secretario de Justicia y Nuevos Derechos; la diputada por Palencia y secretaria ejecutiva de Educación y Universidades, María Luz Martínez Seijo; la diputada gallega y secretaria de Políticas Migratorias y PSOE en el Exterior, Pilar Cancela; el secretario de Cultura y Movimientos Sociales, el leonés Ibán García del Blanco, y el secretario de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas de la ejecutiva, el sevillano, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, completan las casillas de la quiniela.