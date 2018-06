Dimisión de Rajoy | Elogios de Iglesias y Rivera dice que debió irse antes

La vicesecretaria general del PSOE y futura portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha deseado "todos los éxitos en lo personal" al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y ha mostrado su esperanza de que, tras su anunciada marcha como presidente del PP, el partido inicie un proceso de "regeneración" que permita que España cuente con "una derecha moderna y honrada".



Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado hoy comentar la decisión de Mariano Rajoy y no ha respondido a las preguntas de los informadores sobre esta decisión.



"Siempre exigimos su dimisión", ha recordado Lastra poco después del anuncio de Rajoy ante el Comité Ejecutivo de su partido. Ha hechos estas declaraciones después de participar en la presentación de las memorias de la asturiana Ángeles Flórez Peón 'Maricuela', histórica dirigente socialista en la Feria del Libro de Madrid.



"Lo que le deseamos a Mariano Rajoy en lo personal es todos los éxitos y al PP que empiece un proceso de regeneración que haga que en este país haya una derecha moderna y honrada", ha subrayado insistiendo en la importancia de que la capacidad política de los 'populares' "no esté mermada por todos los casos de corrupción de su partido".



PP

Hay q saber estar y saber irse, con elegancia, con señorío, poniendo los intereses del @PPopular yde ESPAÑA por delante.Un hombre honrado, honesto, q nos deja de legado el empleo, la defensa de la unidad de ESPAÑA..Lo q yo he aprendido a tu lado. Gracias Presidente @marianorajoy — F. Martínez-Maillo (@martinezmaillo) 5 de junio de 2018



Pablo Iglesias

Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 5 de junio de 2018

Albert Rivera

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, y el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, han destacado hoy la honradez de Mariano Rajoy."Hay que saber estar y saber irse, con elegancia, con señorío, poniendo los intereses del PP y de España por delante. Un hombre honrado, honesto, que nos deja de legado el empleo, la defensa de la unidad de España.", ha escrito el coordinador general del PP. Y ha añadido: "Lo que yo he aprendido a tu lado.".El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes, tras conocer la decisión del expresidente Mariano Rajoy de dejar de liderar el PP, que no es él quien se va sinoNo obstante, ha aprovechado su marcha para reconocer su "elegancia" e "inteligencia" como político, y le ha dedicado unas amables palabras de despedida."Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira unque sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto", ha afirmado Iglesias en un mensaje que ha difundido en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera ha señalado hoy que el exjefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, quien ha anunciado que deja el liderazgo del PP, debería "para evitar el Gobierno débil" de Pedro Sánchez.Rivera ha recordado en su cuenta de Twitter que apoyó a Rajoy en su investidura como presidente del Gobierno "por la estabilidad y la unión de los españoles ante el golpe separatista".

Apoyé a Rajoy en la investidura por la estabilidad y la unión de los españoles ante el golpe separatista. Creo que debería haber dado la voz a los ciudadanos o haberse retirado a tiempo para evitar el gobierno débil de Sánchez. Por encima de todo le deseo lo mejor en lo personal. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 5 de junio de 2018



PNV y PDeCAT

Veo a @marianorajoy emocionado anunciando su retirada. Más allá de la política y sus vaivenes, de nuestros acuerdos y discrepancias, valoro en él a la persona y su talante, que conmigo ha sido siempre impecable. Le deseo lo mejor en su nueva vida, en la que espero reencontrarnos pic.twitter.com/uwubAmQkFs — Andoni Ortuzar (@andoniortuzar) 5 de junio de 2018

Políticament, @marianorajoy ha causat molt de mal al nostre país i a molta de la seva gent. Com a mínim ara ha sabut veure que la ciutadania li havia assenyalat la porta de sortida. Seguirem defensant Catalunya, davant del seu substitut i de qui s´escaigui. — Marta Pascal ?? (@martapascal) 5 de junio de 2018

"Creo que debería haber dado la voz a los ciudadanos o haberse retirado a tiempo para evitar el", añade el líder de Ciudadanos quien recalca que, "por encima de todo", desea a Rajoy "lo mejor en lo personal".El presidente del PNV,, ha dedicado una cariñosa despedida al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien hoy ha anunciado su renuncia a continuar presidiendo el PP, en la que ha valorado su "impecable" talante y le ha deseado ""."Más allá de la política y sus vaivenes, de nuestros acuerdos y discrepancias, valoro en él a la persona y su talante, que conmigo ha sido siempre impecable", ha indicado Ortuzar en un comentario en las redes sociales."Veo a Mariano Rajoy", indica Ortuzar en su comentario y añade: "Le deseo lo mejor en su nueva vida, en la que espero reencontrarnos".Por su parte, la coordinadora del PDeCAT,, ha celebrado que el expresidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, "ha sabido ver que la ciudadanía le había señalado la puerta de salida" y haya anunciado un congreso para elegir sustituto en su partido.En un apunte de Twitter recogido por Europa Press, ha asegurado que Rajoy ha dañado mucho a los catalanes y que el PDeCAT seguirá defendiendo a Cataluña ante su sustituto "y quien haga falta".