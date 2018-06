Santamaría no aclara si presentará su candidatura

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría no ha aclarado este martes si presentará su candidatura para suceder a Mariano Rajoy como líder del PP en el congreso extraordinario que celebrará la formación los días 20 y 21 de julio. Según ha añadido, queda tiempo para hacerlo, dado que el plazo para presentar candidaturas finaliza el 20 de junio a las 14.00 horas.

Pese a la insistencia de los periodistas que le han preguntado en reiteradas ocasiones si lanzará su candidatura y entrará en la carrera sucesoria, Sáenz de Santamaría ha mantenido la incógnita y ha pedido "tranquilidad".

Es más, la ex número dos del Ejecutivo de Rajoy ha pedido, en esa misma charla informal en los pasillos del Congreso, que su silencio no se interprete ni para un lado ni para otro y ha vuelto a hacer un llamamiento a la calma porque hasta el lunes 18 de junio no se abre el plazo para presentar candidaturas.

Santamaría ha demostrado conocer el procedimiento y los plazos aprobados por la Junta Directiva Nacional, alimentando de esta forma la expectativa sobre la posibilidad de que finalmente opte por presentarse. Aquellos aspirantes que quieran dar ese paso tienen de plazo entre el 18 y el 20 de junio para hacerlo, acompañando su candidatura de 100 avales.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, parte como favorito en las quinielas de los líderes del PP, pero también aparece la secretaria general del partido y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que por ahora tampoco se ha descartado.

Confirma que irá a votar

Sáenz de Santamaría, que ha estado acompañada por el exjefe de gabinete del expresidente del Gobierno José Luis Ayllón, ha asegurado que lo que sí que podía confirmar es que iba a votar en este proceso congresual, aunque ha expresado sus dudas acerca de si para ello tenía que inscribirse.

Los Estatutos del PP aprobados hace un año establecen que los afiliados que quieran participar en este proceso --pueden votar en dos urnas, una para elegir al presidente del PP si hay más de un candidato; y otra para designar a los compromisarios que irán al cónclave-- tienen que estar al corriente de pago e inscribirse previamente en las sedes del PP.

En el congreso ordinario que el PP celebró en febrero de 2017 en Madrid se introdujo por primera vez en sus Estatutos este sistema de doble vuelta que da voz a los afiliados. Por lo tanto, será la primera vez que el PP aplique a nivel nacional este procedimiento en el cónclave de este verano que va a elegir al sucesor de Rajoy.