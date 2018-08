Máster Pablo Casado | Los aforamientos de los diputados, de nuevo a debate

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha recordado hoy que el aforamiento de los diputados está recogido en la Constitución y que su supresión requiere consenso, lo que se puede hacer porque "la sociedad y el país han cambiado". En declaraciones a Antena 3, respondía así a las sugerencias de suprimir los aforamientos hecha por Ciudadanos tras elevar la juez el caso del máster de Pablo Casado, al Tribunal Supremo.

Ciudadanos denunció ayer la "injusticia" que supone que el caso del máster deba ser visto por el Tribunal Supremo por ser aforado, en vez de en un "tribunal normal como sus compañeros" del máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

Sobre la situación de Casado, Batet ha considerado que su judicialización "no es una buena noticia para nadie, no lo es para el PP, pero tampoco para el sistema democrático", ya que "tendríamos que estar hablando de los problemas de los ciudadanos" y de las políticas a aplicar y, en cambio, "estamos hablando de un político afectado por la corrupción".

A su juicio, "habrá que esperar a ver qué dice la Justicia" y se ha mostrado segura de que Casado "dará explicaciones" si es requerido por el Supremo.

Tras precisar que el aforamiento "no es un privilegio aunque es así percibido" por mucho gente, Batet ha indicado que el criterio jurídico del Tribunal Supremo "esta fuera de duda", por lo que decida en el caso de Casado "estará bien decidido y nosotros no entraremos a valorar". Ha recordado que, además, no tendrá posibilidad de recurrir porque es "la última de las instancias".