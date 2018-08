Sánchez-Macron, duelo en Twitter para atribuirse el reparto el Aquarius

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado el acuerdo "pionero" alcanzado este martes con otros cinco países y que ha coordinado España para acoger a los 141 inmigrantes que el pasado viernes fueron rescatados por el buque Aquarius en el Mediterráneo.



Lo ha hecho en su cuenta de Twitter poco después de conocerse que España recibirá a 60 inmigrantes en virtud de ese pacto, según el cual Portugal también acogería otros 30, y en que ha destacado que ha sido su Gobierno el que ha coordinado el acuerdo.



"España ha coordinado un acuerdo pionero con 6 países para distribuir la acogida de las personas del #Aquarius. Ha sido posible gracias al camino que emprendimos en junio, impulsando una salida común y solidaria a los flujos migratorios. España acogerá a 60 personas", ha escrito el jefe del Ejecutivo.



Concrete European cooperation enacted on the #Aquarius, based on a French-Maltese initiative. I thank Malta for its humanitarian gesture and assure it of the full solidarity of France. There is no alternative to cooperation. https://t.co/OXaO2SRZgm