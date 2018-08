El encontronazo entre Torra y Albiol mediatiza el homenaje

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el líder del PPC, Xavier García Albiol, han protagonizado este sábado una tensa discusión en Cambrils, momentos antes del inicio del acto de homenaje a las víctimas de los atentados del 17A.



A su llegada a Cambrils, donde se ha inaugurado un memorial de la paz en recuerdo de las víctimas de los ataques terroristas de hace un año, Quim Torra se ha acercado a saludar a Albiol, que estaba en la fila de autoridades, y éste ha aprovechado el encuentro para recriminarle que ayer alentara a "atacar al Estado" durante su participación en un acto soberanista en la cárcel de Lledoners.



Tras intercambiar unas palabras ante la atónita mirada del resto de autoridades, Torra se ha alejado de la zona visiblemente molesto con la actitud de Albiol.



En declaraciones a la prensa tras finalizar el acto de homenaje, Albiol ha explicado que le ha dicho a Torra que sus "amenazas" al Estado eran "inadmisibles e inaceptables", ya que las víctimas de los atentados habían pedido veinticuatro horas de tregua y "todos los partidos lo estaban respetando".



"A partir de ahí ha perdido las formas. Le he recriminado que desde su cargo institucional debía de tener otro tipo de comportamiento y se ha ido diciendo no sé qué cosas porque no le he entendido ni le he acabado de escuchar", ha afirmado Albiol.



A través de Twitter, García Albiol ha emplazado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que responda a esta "amenaza a los catalanes y el resto de españoles".





?? Es inadmisible que Torra pierda las formas y se dedique a amenazar al Estado. Y así se lo he dicho en persona.



Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 18 de agosto de 2018

Rechazo de Casado

Pablo Casado ha instado a "rechazar el ataque al Estado" que se ha iniciado desde Cataluña "con la querella al juez Llarena, escraches y ultrajes al rey".



Casado manifestó, en sintonía con Albiol, que "no vamos a tolerar ese tipo de manifestaciones".



El líder del PP ha reprochado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que instara ayer en Lledoners a "atacar al Estado" y no diera "ni las 24 horas de tregua que pidieron las víctimas".



El líder popular ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "si va a responder a esos ataques", "ultrajes" e "insultos al rey" porque, ha advertido, el PP no va a tolerar este tipo de actuaciones y manifestaciones.



Este ataque al Estado, ha señalado, se manifiesta en un "ataque a las fuerzas constitucionalistas", a las que se "nos reprocha pedir paz y homenaje a las víctimas sin reivindicaciones de un proceso independentista que ha sido letal para nuestra tierra", ha añadido.



Casado, que ha sido abucheado por algunos ciudadanos en Cambrils, ha afirmado que la jornada "no puede ser un día de reivindicación del independentismo ni de ataque a fuerzas políticas" como la suya, "como se ha podido ver por parte de alguno del público asistente".

En una entrevista en TV3,, al tratarse de un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo."Era un momento de recogimiento, de silencio, de acompañar a las víctimas. No era el momento de hacer esa interpelación", ha incidido Torra.El presidente catalán ha aclarado asimismo el origen de sus polémicas afirmaciones y ha dicho que hizo suyo un escrito publicado por el presidente de, Jordi Cuixart, coincidiendo con sus 300 días de "injusto" encarcelamiento."Publicó una carta a los socios de Òmnium en la que expresaba la idea" de que en el juicio al soberanismo "nosotros no tenemos que ir a defender nada", ya que "Europa ya nos ha dado la razón de que este juicio es una farsa"."La causa general que se ha instruido contra el independentismo es una causa profundamente injusta, y esto es que lo queríamos decir con esta expresión que dijoy que hago mía", ha declarado.