Carmen Montón descarta dimitir: "No he cometido ninguna irregularidad"

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha negado hoy irregularidades en la obtención de su máster sobre estudios de género: "No he cometido ninguna irregularidad", ha aseverado. Ha defendido que el caso de su máster "no tiene nada que ver con otros desgraciados casos", como el de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, y ha descartado dimitir: "Esa posibilidad decae. Yo sí hice el máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad".

"No todos somos iguales", ha aseverado Montón en una rueda de prensa, tras apuntar que cursó esos estudios porque le "ilusionaba" aprender sobre la materia de la que era portavoz en el Congreso y en un momento de su vida en que le supuso un "gran esfuerzo" porque, entre otras cosas, estaba embarazada.

Montón ha dicho sentir el "respaldo del presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien ha hablado de este asunto antes de su rueda de prensa -al igual que con la vicepresidenta Carmen Calvo- y que ha sido quien le ha pedido que diera explicaciones públicas.

La ministra ha negado una a una las irregularidades que publica eldiario.es y ha hecho hincapié en que dispone de los documentos que acreditan la culminación de dicho máster en el curso 2010-2011 y del ordenador donde lo hizo.

Montón ha señalado que cursó dicho máster "de acuerdo con todas la instrucciones que se me dieron" y ha rechazado haber "solicitado ninguna convalidación de ninguna asignatura".

Montón ha negado que haya habido algún tipo de irregularidad en la realización del Máster en Estudios Interdisciplinares de Género, que realizó en el curso 2010/201 en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, clausurado tras el 'caso Cristina Cifuentes', y ha mostrado diversos correos electrónicos que "acreditan" su "honestidad", negando así la posibilidad de dimitir.

Montón se ha pronunciado así en una rueda de prensa convocada este lunes en la sede del Ministerio después de la información publicada por 'eldiario.es' en la que señala que la ministra obtuvo una nota media de 8,43 en el máster, pese a que lo empezó cuando la mitad de las asignaturas ya habían finalizado.

Asimismo, según el diario, Montón pagó la matrícula del máster fuera de plazo, tres meses después, y superó la mitad de las materias sin acudir a las clases y sin tratar con los profesores. "Tengo el título, tengo el certificado académico de las notas, tengo el trabajo final del máster y más de 30 correos que demuestran que cursé el máster en 2010/2011", ha aseverado Montón, para avisar de que "no todos somos iguales".